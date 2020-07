Yanina Latorre dejó al descubierto a la misteriosa mujer que vive con Karina Jelinek

Según Yanina Latorre y sus compañeras de LAM, la mujer en cuestión dejó a su esposo por Karina Jelinek

Tras protagonizar un escándalo por su decisión de desvincular a su partenaire del Cantando 2020, Karina Jelinek volvió a ser noticia. Según informaron en Los Ángeles de la Mañana, la modelo estaría conviviendo con una mujer en su casa de Nordelta.

Luego de que Andrea Taboada mostrara su habilidad para el canto, sus compañeras del panel la felicitaron y Yanina Latorre comentó: “Mejor que Karina Jelinek está, la actitud, la otra que estaba con una botella de agua”. “¿La viste vos?”, le preguntó Ángel de Brito. “Yo veo todo. Además, no sé por qué (Jelinek) no blanquea a la pareja. Chicos, yo estoy todo el día en Instagram”, lanzó Yanina. Pero el conductor le respondió: “No puede ser. Está soltera, Karina”. Sin embargo, Latorre aseguró lo contrario: “Vive en pareja. Véanla de madrugada en Instagram. Está con una chica muy linda, sí”. Y agregó: “A mí me dicen que viven juntas, que son pareja y en los vivos de Instagram se ponen mimosas. Ella la mostró”.

Andrea Taboada también se refirió al tema. “Yo tengo la misma información que Yani. Es una chica que estaba casada con un señor, que tienen un hijo. ¡Es muy mona la chica! La novia influye bastante sobre Karina, en sus elecciones. A mí me dicen que es la pareja, no es para juzgar”, explicó. Por su parte, Maite Peñoñori, quien había entrevistado a Karina cuando se hizo la foto promocional del Cantando, aportó: “En un vivo (de Instagram) se escucha la voz de la novia… A mí me dijo que de las relaciones no hablaba, pero que estaba soltera”.

La chica a la que se referían las panelistas de Los ángeles de la mañana es Flor Parise, quien al parecer comenzó la relación con Karina Jelinek cuando aún estaba en pareja con el padre de su hijo. “Esto empezó como un trío. Karina, Flor y el marido la pasaban bien juntos. Funcionaban como un trío, al marido le divertía. Imaginate que llegás a tu casa con tu marido y le llevás a Jelinek, le va a encantar», aseguró Yanina Latorre