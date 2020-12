Ya se filtraron los famosos podrían estar en el MasterChef Celebrity 2

Debido al éxito del primer envió, la producción del reality ya comenzó a preparar la segunda temporada. Todos los famosos que podrían participar.

Desde que comenzó «MasterChef Celebrity» no dejó de cosechar éxitos y elogios. Tanto que se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina durante el 2020, con una fórmula probada en el mundo que convirtió en personajes a todos los participantes, incluso a aquellos que no eran tan populares hace apenas unos meses. Con la conducción de Santiago del Moro, y la terna de jurados compuesta por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, el ciclo de Telefe atrae por su frescura y buena onda, y también por las polémicas. En un año difícil en todos los aspectos, el público lo tomó como un bálsamo de distracción y se llevó puesto al cantando 2020, la apuesta de Marcelo Tinelli y El Trece en un año en el que no hubo Bailando por los protocolos.

Por todos estos motivos, trascendió que la producción de MasterChef ya está «cocinando» lo que será la segunda edición del reality para el 2021.

Esta es la lista de las figuras de la farándula argentina que tiene en mira la producción y que quieren tener sí o sí: Carmen Barbieri, Andrea Rincón, Candela Vetrano, Nico Riera, Zulemita Menem, Carola Reyna y Cachete Sierra. Lo cierto es que ninguno de ellos hasta el momento firmó contrato, pero algunos ya habrían confirmado su presencia de palabra. También se barajan otros famosos como Karina Jelinek o Darío Lopilato.

La primera edición de MasterChef Celebrity, que ya pasó la etapa de repechaje y entró en la recta final en busca del gran premio, terminará con las grabaciones el próximo 23 de diciembre y la gran final se verá en pantalla recién el domingo 17 o el lunes 18 de enero. Y a fines de febrero comenzarían a grabar la segunda edición para debutar en marzo o en abril.