Ya funcionan otros 3 Puntos Limpios para reciclado en Punta Alta.

Este viernes, el Municipio finalizó la instalación de 3 nuevos juegos de campanas de reciclado en la ciudad, para seguir avanzando con el programa de Puntos Limpios.

Llegando ya a 17 puntos de reciclaje en Punta Alta, se instalaron los juegos de campanas amarilla, verde y azul en el boulevard de Avenida Tucumán, a metros de la esquina con Hipólito Yrigoyen; otro en la Avenida Jujuy y Buchardo; y el restante en Avenida Paso y Río Bermejo.

Transcurrido menos de 1 año y medio de haber comenzado con el sistema de Puntos Limpios en distintos sectores de Punta Alta y el resto de las localidades de Coronel Rosales, y a raíz de la gran aceptación y adhesión que tiene por parte de los vecinos, el Municipio continúa sumando campanas.

Con estos nuevos puntos, el Municipio logró consolidar una red de Puntos Limpios alcanzando a todo el tejido urbano de Punta Alta, y acortando las distancias que los vecinos de barrios de la Zona Norte tenían que recorrer para depositar sus residuos reciclables.

Las tres campanas permiten que el vecino separe y deposite allí papel y cartón, envases plásticos y metálicos, y envases de vidrio.

¿Qué residuos depositar en cada campana y cómo prepararlos para el reciclaje?

Es sumamente importante la limpieza de todos los residuos para un mejor aprovechamiento de los mismos en el proceso de reciclado y su previa separación y clasificación.

En las campanas amarillas pueden depositarse botellas plásticas, envases, tetrabricks, envoltorios y bolsas, siempre limpios. También latas de bebidas y de conserva, aerosoles y tapas de metal. No son reciclables los juguetes, pañales, cd`s, ni electrodomésticos.

En las campanas verdes botellas de vidrio, frascos de cosméticos y perfumes o de dulces. No arrojar aquí foquitos de luz, tubos fluorescentes, ni restos de vajilla o cristales rotos.

Las campanas azules recibirán las cajas, papeles de diarios, revistas y hojas, y bolsas de papel, siempre limpias. No arrojar cartón o papeles manchados, servilletas o pañuelos usados, ni pañales.

Para que cada vecino con intenciones de reciclar y reducir el volumen de sus bolsas de residuos para la recolección domiciliaria, pueda disponer de una mejor organización a la hora de llevar sus materiales reciclables a las campanas es recomendable una correcta separación en su domicilio.

El pedido de 3 R para los Puntos Limpios: Responsabilidad, Respeto y Reflexión

Por otra parte, desde el Municipio se solicita a toda la población, ser responsables a la hora de deshacerse de sus residuos, ya sean los domiciliarios, voluminosos o los reciclables; respetuosos con el resto de los vecinos y el medio ambiente; y reflexivos antes de decidir dejar sus residuos en lugares donde no corresponden, generando un daño irreparable al medioambiente de la ciudad que habitamos.

El sistema de Puntos Limpios brinda a los rosaleños la posibilidad de reducir la cantidad de residuos que se arrojan al basural, invitando a los vecinos a separar sus residuos reciclables y llevarlos a las campanas que están ubicadas en distintos puntos de la ciudad.

El mismo funciona con éxito desde su inicio, sumando cada vez más familias responsables que semana tras semana clasifican y descartan correctamente sus residuos en las campanas azul, verde y amarilla.

Para que ese esfuerzo y compromiso de una gran mayoría de los vecinos no sea en vano, se solicita a toda la población cumplir con las normativas vigentes respetando los días y horarios para retirar sus residuos en los frentes de sus domicilios, no generar basurales clandestinos y no arrojar residuos fuera de las campanas de reciclado.

En medioambiente las 3R son para Reducir, Reciclar y Reutilizar los residuos. Desde Rosales Municipio te pedimos también Responsabilidad, Respeto y Reflexión.