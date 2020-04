Volvió de EE.UU con coronavirus, no respetó la cuarentena y contagió a su abuelo, que hoy falleció

La moraleja está clara. No es muy difícil el mensaje a tener en claro. La única solución a todo esto es quedarse en casa. Sin contacto con nadie, solo saliendo a comprar lo esencial. Sino, una experiencia como esta puede traumarte de por vida. Solo por ir a una fiesta, por no perderse un evento, por no tomarse enserio lo que está pasando, todo terminó de la peor manera. En el mundo cada vez hay más casos y mueren más personas. Tenemos la suerte de haber podido actuar en base a lo que sucedió en Europa, y por eso hay que aprovechar esta oportunidad.