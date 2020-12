Viviana Canosa se despide de Nada Personal

La conductora Viviana Canosa que fue una gran opositora del Gobierno, esta noche se despide de su programa Nada Personal en Canal Nueve. ¿Que dirá?

Este 2020 el año que comenzó la pandemia por el coronavirus en el mundo, fue muy caótico para los argentinos a nivel económico y seguridad. La periodista Viviana Canosa en su programa Nada Personal (Canal Nueve) tuvo invitados opositores como Patricia Bullrich, El Dipy y más. Ella se volvió gran critica del mandato de Alberto Fernández, además defendió Las Dos Vidas en su programa y en Twitter. Esta noche se despide, el público esta esperando que dirá Canosa. ¿Qué pasará?

También Viviana Canosa agradeció al público por apoyarla, entonces escribió una dedicatoria.

«Nunca olvidaré como me hicieron sentir este año. Fue hermoso tenerlos a mi lado, acompañándome, no dejándome sola, yo al lado de USTEDES. Claramente fue AMOR. Los sentí cada día, cada noche, a cada instante. Los voy a extrañar, pero seguiremos juntos. Que DIOS los bendiga»

Sus seguidores de Twitter, la despidieron con frases emotivas: «Pero te vamos a tener por aquí, eso espero ,en la risa,en la lucha,en todo! No hay noches sin mañanas!. Te quiero y respeto x tu fortaleza y tanta femineidad en tu presencia! Así debe ser la mujer! Beso enorme», «Gracias Vivi por tu trabajo, diste voz escuchando a los silenciados, y defendiste a los que aún no la tienen Haz honrado tu profesión. Cada uno desde su lugar, pueder ser luz, seguiremos dando batalla y triunfaremos.! Hasta pronto.!», «Sos una persona muy querible y querida. Sos genuina. No tenés dobleces. Sos pasional y sincera. Gente bien. Confiable. Todas monedas cada vez menos corrientes hoy en día. Y por eso, cada vez más valiosas. Es muy bueno para la gente y para la Argentina tenerte hoy acompañándonos»

En su programa Viviana Canosa habló acerca de la inseguridad, tomó dióxido de cloro y defendió al movimiento de «Salvemos las dos Vidas», también habló de futuro político.

¿Qué pasará con Canosa esta noche?