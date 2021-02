Viral: Un agente de tránsito entrerriano se ganó el cariño de miles de personas por un gesto solidario

Un hombre que no buscaba “likes”, ni hacer crecer la cantidad de sus seguidores, se convirtió en el blanco de elogios por muchas personas y su tierno gesto causó sensación, cuando ayudó a una anciana que caminaba con su bastón en las calles de la ciudad de Villaguay.

Muchas personas coincidieron que la foto publicada por una joven llamada Marianela Alberto, demostró que “aún existe bondad en el mundo”.

Un inspector de tránsito de la ciudad del centro de la provincia de Entre Ríos, ayudó a una mujer de avanzada edad y le ató los cordones en plena calle, pudo confirmar. Una joven tomó la fotografía de la tierna escena y desató los elogios al trabajador público, identificado como Diego Aviles.

“Generalmente, los vemos en otro contexto, con el silbato en mano, dirigiendo el tránsito o, haciendo controles. Y siempre hay más agresiones que halagos hacia su figura: la de “zorro” de tránsito”, escribió Marianela junto a su foto.

Al respecto, explicó: “saqué esta foto porque me conmovió ver a un Inspector de Tránsito, atando los cordones a una señora. Y como decía la madre Teresa de Calcuta “Quien no vive para servir, no sirve para vivir”, concluyó en su reflexión.