Violentos incidentes y saqueos en Chile en medio de la cuarentena

Manifestantes salieron a las calles para reclamar por falta de trabajo y comida. Se registraron enfrentamientos con Carabineros, barricadas y cacerolazos.

Imágenes de los saqueos en Santiago de Chile. (Video: @InformacionesCL)

El pasado lunes, habitantes de una comuna del sur de Santiago de Chile salieron a protestar por la falta de alimentos y trabajo, en medio de la pandemia. Vecinos de la comuna El Bosque se enfrentaron con Carabineros en las calles de la ciudad chilena. Por la noche, unas 100 personas saquearon una distribuidora de gas.

Las protestas se dieron durante el primer día hábil de la cuarentena, que se reestableció el pasado viernes en Santiago. Entre los reclamos, se escuchaba: “Tenemos hambre”, “necesitamos trabajar, necesitamos que llegue algo de ayuda”, entre otros.

En El Bosque, cerca de 50 personas se cruzaron con los carabineros. “No es por la cuarentena, es ayuda, alimento, eso es lo que está pidiendo la gente en estos momentos”, explicó Verónica Abarca, una vecina de la comuna, según La Nación.

Desde la Municipalidad de El Bosque, emitieron un comunicado en el que afirmaron que la cuarentena impactó en “la calidad de vida de los vecinos”. Además, denunciaron que el Gobierno no ofreció “medidas concretas” para las personas sin trabajo.Desde la comuna sureña de La Pitana, la alcaldesa Claudia Pizarro dijo: “Nosotros llevamos muchas semanas en cuarentena, desde antes que la decretara el presidente porque sabemos que no tenemos camas en nuestros hospitales del sur de Santiago”. “El hambre se está viendo desde hace varias semanas. Cada día la gente está organizando más ollas comunes (…) y la gente viene, no como antes que era un comedor, ahora vienen a buscar comida para llevarla a la casa”, indicó.