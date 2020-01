Violento robo a una pareja de ancianos en Coronel Suárez: se llevaron dólares y pesos

Dos sujetos armados asaltaron a un matrimonio de ancianos en la vecina localidad de Coronel Suárez. El hecho ocurrió cerca de las 22 en la quinta ubicada en calle Los Álamos al 3000, cuando Gregorio Ubaldo Gallardo (78) y su esposa Olga Mora Bec (69), y a una vecina, Anahí Wainmayer (47) estaban en el patio del inmueble.

Los delincuentes maniataron a las tres personas y robaron la suma de 20.000 pesos y 6000 dólares. Huyeron a bordo del auto de Wainmayer, un Fiat Adventure color verde, que posteriormente fue hallado por la policía abandonado en Ruta Provincial 85 en cercanías de Santa María.

https://www.facebook.com/anahi.wainmayer/posts/3087196924637507

“Ustedes no de merecen vivir, lacras humanas. Ustedes no trabajan, asesinan y roban pero los escuché y les di los datos a la Policía porque los HDP como ustedes no tienen que estar en la cárcel tienen que estar sin manos y sin lengua y vamos a ver después cuánta maldad pueden hacer”.

