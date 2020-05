Violencia de género: tiene 30 denuncias y ahora la amenazó de muerte

«Se que no es el medio pero la «justicia» es demasiado lenta y quiero hacerlo público porque ya no aguanto más mi caso es por violencia de género», comenzó diciendo la joven Milagos Lezana, quien acusa a su ex pareja y padre de su hijo de ser un «violento psicópata con antecedentes de droga» y que la amenaza constantemente.

En algunas fotos publicadas, la joven muestra las denuncias realizadas contra el hombre e incluso posa con ellas y pide al público que las imágenes se hagan virales. Por último alienta a las mujeres de Chubut a no tolerar los maltratos.

También pidió a la Jueza de familia a cargo, Gladys Susana Rodríguez, y al jefe de la comisaría tercera que tomen «cartas en asunto», porque el violento tiene pedido de captura, puesto que se sacó la tobillera electrónica.

A raíz de esta denuncia, el día domingo alrededor de las 14:00hs se procedió a un allanamiento por parte del personal de la Policía de Investigaciones en una vivienda de la calle Magallanes al 300 por la denuncia amenazas de muerte con arma blanca contra la joven. En el lugar se identificó al joven de apellido Morales, de 23 años, donde se le comunicó la orden de restricción contra la madre de su hijo y ex pareja por el lapso de 60 días.

En el procedimiento se pretendía secuestrar un arma blanca tipo navaja utilizada para efectuar las denuncias pero no se halló.