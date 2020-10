Video: Novak Djokovic volvió a darle un pelotazo a un juez

La suerte no acompaña al serbio Novak Djokovic con los jueces de línea. Bien podría decirse al revés: Los jueces de línea no tienen suerte cuando «Nole» está en cancha. Es que después de su descalificación en el US Open por un pelotazo a pura bronca que le pegó en el cuello a una jueza, el número 1 del mundo volvió a ser noticia este lunes… ¡otra vez por un pelotazo!