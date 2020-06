Vidal: “Hay que refundar el PRO, con autocrítica, desde un lugar más amplio”

Vía zoom, habló con los legisladores del PRO. “No hay que hacer política con la pandemia”, dijo. Hizo autocrítica y pidió la continuidad de Juntos por el Cambio.

Reunió a más de 80 diputados provinciales de todo el país. Todos del PRO. Por Zoom, la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, volvió ayer a dejar su impronta sobre su visión de la coyuntura política. Durante casi dos horas, habló de una profunda crisis económica producto de la pandemia de coronavirus que generará una oleada de pobres nuevos que provendrán de la clase media;

La cumbre fue con el Foro de diputados provinciales del PRO. Ya venía de otro Zoom con referentes de la tercera sección electoral el lunes. Para todos los encuentros, el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, es quien modera los Zoom.

En este caso, también participaban los diputados bonaerenses Alex Campbell y Adrián Urrelli, a los que se sumaron los senadores bonaerenses, Claudia Rucci y Roberto Costa, y los legisladores porteños Agustín Forchieri y Daniel del Sol, entre otros 83 diputados locales de todo el país.

En su alocución, Vidal comenzó narrando su mirada sobre la crisis que azota a los gobiernos: “No se sabe cuál es el modelo exitoso y los que gobiernan van administrando esto semana a semana. Y eso genera un gran margen de error: administrar algo que no se conoce. Vamos a tener una etapa muy difícil por delante”.

Luego, tomó como base la cuestión social. En particular, lo que serán, según planteó, los “nuevos pobres”. En ese marco, explicó: “Por la reestructuración económica vamos a tener una nueva conformación social. Un grupo importante de argentinos que van a pasar a ser nuevos pobres. Ya está pasando y la mayoría tiene historia de clase media. A esos argentinos no les alcanza con una transferencia de 10 mil pesos. Es valorable que el Gobierno lo haya hecho. Pero ellos están acostumbrados a tener su ingreso, a tener su trabajo. No quieren un plan, quieren un trabajo porque les da dignidad. No saben ni dónde están las ventanillas del Estado. No quieren una vida de pobreza”.

La política. Luego, llegó el turno de la dimensión política: “Desde 2015 hay dos espacios que pueden tener peso en lo político. El oficialismo y nosotros. La gente tiene esa opción. Las terceras vías han fracasado en todas las elecciones. Por eso nuestra responsabilidad, por eso, es mayor. Somos el partido de la oposición”.

La ex gobernadora agregó: “No creo que hicimos todo bien, creo en la autocrítica. Empezando por uno mismo. Esto es un paso necesario antes de la elección del año que viene”. Y cerró: “Queremos que le vaya bien al Gobierno, porque les va a ir bien a todos los argentinos”.

En otro tramo, Vidal eligió describir el rol que, según ella, debe tener la oposición. “Nuestro rol es respetar el resultado electoral. Había que darle un tiempo a los nuevos gobiernos para que demuestren su impronta. Después vino la pandemia. En la pandemia nadie tiene nada para ganar, todos los días contamos muertos. No hay espacio para hacer política y sacar ventaja. Sobre todo cuando veo, por mi contacto con Horacio o con los intendentes, no hay espacio para hacer política aún cuando ellos la hagan”.

Y añadió: “Hacer política en la pandemia no es mi forma ni en la que vine a hacer política. Hoy la pandemia es todo pérdida: pérdida de ingresos, de libertades, de confianza, de salud”.

Posicionamiento. En ese momento, aprovechó para poner casos concretos de posicionamiento político. “Acompañar significa tener roles distintos. Nuestro bloque, acá está Cristian (Ritondo), bajó al recinto a frenar los superpoderes (del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero)”, dijo. “Nuestro bloque impidió una eso”, destacó Vidal.

Y puso otro ejemplo, esta vez bonaerense: “En la Provincia cuando hubo un proyecto de ley impositiva que considerábamos injusto, no dimos quórum”. Y cerró: “Está clara nuestra postura. Acompañar no es consentir todo lo que hace el Ejecutivo, sostenemos nuestra identidad pero no buscamos hacer política de todo”.

A su turno, vino la descripción de lo que, considera, debe ser el futuro del PRO. “Hay que escuchar hacia adentro: el PRO tiene que ser competitivo en todo el país. El año que viene son elecciones distritales, nuestro destino como partido es dentro de Juntos por el Cambio, no es solos”. Y agregó: “Hay otras posiciones en el PRO. No está mal. No tenemos que pensar todos iguales. Hay que aprender a administrar la diversidad. Por eso, creo que hay que refundar el PRO desde un lugar más amplio, más diverso y más federal. Y Juntos por el Cambio es el camino”.

Entre otros, también la escuchaban las senadores bonaerenses Aldana Ahumada, Felicitas Beccar Varela y Lorena Petrovich; los diputados entrerrianos Manuel Troncoso y Ayelén Acosta; los bonaerenses Carolina Píparo, Fernando Rovello y Laura Aprile, entre otros.

Preguntas. El primero en hablar fue, locuaz, el legislador porteño Willy González Heredia. Aunque pidió la palabra para hacerle una consulta a Vidal, el diputado, hombre de Hernán Lombardi, aprovechó para elogiar hondamente a la ex gobernadora. “Quiero decirte María Eugenia que digas lo de autocrítica (sic), me parece sensacional, sos una dirigente extraordinaria que nos enrgullece a todos”. Vidal se aburrió. Pero habló después: “Gracias. Hay que recuperar cierto discurso, que en un contexto de crisis, nos fue difícil sostener con la crisis de 2018 y 2019”. Y ahondó: “Ahora, yo pregunto, ¿qué organismo público privatizó Mauricio (Macri) en la Ciudad o en el Gobierno nacional? En algún momento vamos a tener que debatir qué Estado queremos. No es más chico o más grande, sino mejor. Aún hoy hay jubilaciones de privilegio. Yo eliminé mi propia jubilación de privilegio”.

En ese momento hizo su única alusión a la empresa Vicentín, pero en término generales. “La intervención del Gobierno en la economía no puede ser de cualquier manera”.

Luego le tocó hablar a Gabriel Chumpitaz, diputado provincial de Santa Fe, planteó: “Soy ultra macrista. ¿considerás que, más allá de los errores económicos de 2018, tuvimos grandes errores políticos? Entiendo que fue una gran gestión, pero nos faltó contundencia política para enfrentar a los kirchneristas”.

Vidal respondió: “El camino es coordinarnos más entre nosotros. Este foro es importante para coordinar acciones. Hay políticas nacionales que afectan a todas las provincias. Hay que regenerar una fuerza esperanzadora, necesitamos una autocrítica para volvernos creíbles”.

En ese instante, Daniel Lipovetzky ingresó con el micrófono abierto. “Dictaminamos…”, alcanzó a escucharse. La ex mandataria bonaerense se río. “Lipo”, le puso el diputado provincial Santiago Passaglia en el chat privado del Foro.

A su turno, Leticia Esteves, de Neuquén, aprovechó el Zoom para, también, elogiar a Vidal: “En el interior del país sos una gran referente”. La ex gobernadora agradeció: “tenemos que encontrar nuestra firmeza”. A esa hora, una hija de la legisladora porteña Mercedes “Meme” de Las Casas se metió en el Zoom. “Los chicos te siguen María Eugenia”, bromearon en el encuentro. Ritondo río fuerte.

Para el cierre, Campbell adelantó que habrá un foro presencial tras la pandemia y el jefe del bloque de diputados del PRO agradeció a los más de 80 legisladores. Como epílogo, Vidal les planteó: “Es tiempo de pedir menos permiso y más perdón. Necesitamos que todos crezcan como dirigentes, que todos se la jueguen”.

