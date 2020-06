Victoria Xipolitakis planea denunciar a su ex Javier Naselli por lavado de dinero

Victoria Xipolitakis y Javier Naselli se casaron y se divorciaron en los Estados Unidos, y por lo tanto la división de bienes debe ser realizada en el estado de Nueva York, donde su ex marido tiene residencia y donde la modelo interpondría la denuncia.

Vick Xipolitakis y Javier Naselli

De acuerdo con Teleshow, la vedette se comunicó en las últimas semanas con varios abogados importantes, dispuesta a avanzar en la justicia cuando termine la feria judicial impuesta por el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en la actualidad.

Según la vedette, ella considera que la cuota alimentaria de 50 mil pesos que recibe para la manutención de su hijo por parte de su ex marido no se condice con ingresos que el hombre no habría blanqueado ante la justicia.

En torno a esto, Vicky asegura tener papeles que incriminan a Naselli por lavado de dinero correspondientes a operaciones como representante de personas en los Estados Unidos en su rol de apoderado para el banco en el que trabaja.

Vict Xipolitakis y Javier Naselli

A eso sumaría pruebas que dice poseer, con fotos y papeles de hipotecas, préstamos y resúmenes de tarjetas de crédito por millones de dólares. Asegura que cada resumen bancario por el uso de tarjetas de Naselli nunca ha sido inferior a los 80 mil dólares; que su ex tiene propiedades en Los Hamptons y en Nueva York, aunque no terminó de aclarar sobre la división de bienes post- divorcio.

Cada estado norteamericano tiene sus legislaciones en torno a este tema, pero particularmente el de Nueva York es muy estricto con el reparto de bienes gananciales en partes iguales, lo cual ella no pudo explicarle a alguno de los abogados con los que se comunicó para llevar adelante las denuncias.