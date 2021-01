Victoria Donda: «Si el presidente decide que renuncie, renuncio».

La titular del Inadi volvió a referirse a la polémica desatada tras ofrecerle un cargo en el organismo público a su empleada doméstica.

En medio del escándalo desatado en los últimos días debido al ofrecimiento de un cargo público que Victoria Donda le realizó a su empleada doméstica, la titular del INADI se expresó al respecto y procedió a aclarar desde su punto de vista la polémica suscitada. Además, vale resaltar también otra de las acusaciones que recibió: haberle pagado durante cuatro años unos 5 mil pesos en blanco.

«La relación laboral con ella continúa. No se ha cortado: ella no ha venido a trabajar por la pandemia, porque es una persona de riesgo. Tiene 62 años, y la relación laboral continúa», indicó la ex diputada sobre el vínculo con Arminda Banda Oxa, la trabajadora que desde 2016 solía asistir a la casa de Donda. En ese sentido, señaló que la relación «siempre fue registrada. Si bien ella fue bajando la cantidad de horas que iba a casa, siempre estuvo registrada».

Consultada si, en algún momento, Arminda cobró sueldos en negro, la titular del INADI dejó en claro que no. «Eso lo dicen los abogados de Arminda que son inescrupulosos. Cualquiera de nosotros puede ser víctima de un abogado inescrupuloso. Arminda es víctima de una abogado de ese tipo«, afirmó. «Este abogado empezó diciendo primero que no estaba registrada. Cuando se dio cuenta de que estaba registrada, alegó que no se le pagó durante la pandemia. Tenemos los recibos y podemos mostrar que está mintiendo. Por eso digo que es inescrupuloso», agregó en diálogo con Infobae.

En esa línea, dejó entrever que la acusación contra su persona se trata de una operación política. «No vamos a desconocer que uno de los abogados que inició la causa penal es el director de una fundación bastante reconocida ligada al PRO ¿no? Y al Opus Dei. Eso también hay que decirlo porque si no parece que es todo como muy inocente, y no lo fue», deslizó.

En otro orden, explicó que la empleada doméstica «no podía seguir trabajando porque tenía problemas de salud y su hermana estaba enferma», por lo que intentó «ayudarla de alguna otra forma». Y después, añadió: «Es cierto que le propuse a Arminda que entrara en el Inadi, y lo volvería a hacer. Pero mi intención fue ayudar, y no pagar desde el Estado lo que me corresponde a mí como empleadora«.

Finalmente, reconoció que se «puso a disposición del presidente» tras darse a conocer la polémica. «Ponerse a disposición quiere decir que yo estoy a disposición del Presidente para lo que el Presidente decida. Si decide que renuncie, renuncio. Si decide que me ponga a trabajar en otra cosa me pongo a trabajar en otra cosa», cerró.