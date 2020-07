Luego de que viralizara que Verónica Ojeda cobraría $200 mil pesos desde Ministerio de Seguridad, la ex de Maradona hizo un fuerte descargo.

Verónica Ojeda negó cobrar $200 mil del Ministerio de Seguridad: «Sos un salame»

Durante las últimas horas se viralizó un tweet donde se acusaba a Verónica Ojeda de haber recibido una designación en el Ministerio de Seguridad a partir de su relación amorosa con Mario Baudry es el jefe de Gabinete del Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. A partir del cargo, la ex pareja de Diego Maradona cobraría $200 mil pesos mensuales. Frente a la dura acusación, la mediática usó su cuenta de Twitter para romper el silencio.

Verónica Ojeda fue acusada en Twitter, donde un usuario informó: «Designaron a Verónica Ojeda, ex de Diego Maradona en el ministerio de seguridad bonaerense. La pareja de Mario Baudry, jefe de gabinete de asesores de Berni, cobrará alrededor de 200 mil pesos mensuales. El ascenso social modo Kirchnerista !!».

Designaron a Verónica Ojeda, ex de Diego Maradona en el ministerio de seguridad bonaerense. La pareja de Mario Baudry, jefe de gabinete de asesores de Berni, cobrará alrededor de 200 mil pesos mensuales.

Alfredo Caseros compartió el tweet y se viralizó en cuestión de segundos. Sin embargo, el humorista decidió eliminar el posteo que había realizado. A pesar de eso, la información circuló y la ex pareja de Maradona habló del tema.

En su descargo, Verónica Ojeda afirmó: «Trabajaste en Ezeiza muchos años al lado del mejor, y se ve que no aprendiste nada, quisiste conocer a mi hijo y ahora haces operaciones de prensa y contratas a trols para inventar que trabajo en el Ministerio de Seguridad para perjudicar a @MarioBaudry @SergioBerniArg, caradura».

Luego, Verónica Ojeda planteó: «La sociedad argentina esta pasando por la peor pandemia de la que tengamos historia, y en lugar de perder tiempo en mentir descaradamente sobre mi persona, dedícate a ayudarlo a Alberto Fernández a gobernar, trabaja por los que menos tienen, porque la gente la esta pasando mal».

Por último, cuestionó de manera dura: «Estas cerca de la persona mas importante e inteligente de este país como lo es @CFKArgentina , evidentemente no te sirve de nada, sos un salame y te crees importante, dedícate a trabajar como @SergioBerniArg al que no le podes ni atar los zapatos».

Si bien hizo fuertes acusaciones, Verónica Ojeda no mencionó a nadie en particular, por lo que dejó abierta la duda sobre la persona a la que dirigió sus acusaciones por difamarla. A pesar de eso, la ex de Maradona se encuentra cada vez más involucrada en conflictos de poder debido a que ante la presunta violación de cuarentena, ella y su pareja fueron denunciados ante la Justicia por la municipalidad de Brandsen.

En un control de dicha localidad, Verónica Ojeda fue detenida para un control pero presentó un permiso de «personal superior de organismos del Estado”. Ante la demora, ella se comunicó con su novio , quien aparentemente justificó el permiso. Por tal motivo, se la acusó de violar la cuarentena y a él por «abuso de poder».