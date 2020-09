Verónica Monti habló de su relación con Sergio Denis

La periodista Verónica Monti quien fuera novia del fallecido cantante Sergio Denis reveló detalles de su relación con el artista

El pasado 15 de mayo de 2020 el conocido cantante y actor Sergio Denis fallecía, luego de pasar más de un año en coma luego su caída del escenario en un teatro en la provincia de Tucumán. En ese entonces su pareja era la comunicadora Verónica Monti, quien estuvo con el artista hasta el fatal desenlace.

Luego de la muerte del cantante Sergio Denis, Verónica Monti protagonizó cruces con la familia del artista. Incluso Verónica comentó que se despidió de Sergio Denis en la clínica, pues no pudo formar parte del funeral del conocido artista argentino.

Después de muchos meses desaparecida del ámbito público, hoy el medio Paparazzi durante su recorrido se topó con Verónica Monti en los bosques de Palermo, mientras se ejercitaba. Pero Verónica no estaba sola, pues estaba en compañía de su nuevo amor Diego.

Pero los colegas de Paparazzi no sólo lograron una imagen sino también pudieron charlar unos minutos con la ex de Sergio Denis. La comunicadora hizo énfasis en su actual situación económica: “La verdad es que pude resistir, salir adelante, el contexto social es complicado, ya venía mal de un 2018 complicado, pero si uno quiere puede salir adelante. La situación no es fácil, pero pude remontar la cuestión económica. Además estar bien anímicamente y dar cierre a una etapa de mi vida y estar en otra. Estoy bien y feliz y eso es lo más importante”.

En referencia a su actual estado sentimental, Verónica Monti aclaró: “Estoy en pareja, hace casi siete meses, con Diego. Estoy muy feliz, me hace muy bien, necesitaba encontrar un hombre así”.

Además Verónica Monti declaró acerca de su relación con Sergio Denis contó: “Si, él igual estaba al tanto de la situación, entendió la historia. Me apoya, me hace el aguante, entiende todo, eso suma. Es un tipo sumamente inteligente, con una inteligencia emocional super trabajada, y eso me aporta mucho”.

Incluso Verónica habló de cómo fueron sus últimos momentos con Sergio Denis: “No fui a ningún lado, no tenía porque ir, ni siquiera fue su hija del sur. Esta pandemia complica velatorios y entierros, las personas que estuvieron fueron su exmujer, su hermano, su hermana, su sobrino y dos de sus hijos me parece que estaba bien. Yo hace mucho lo había despedido, hacia mucho tiempo que él ya no estaba”.