Verónica Lozano culpó a la producción de Bake Off por no saber que Samanta era profesional

La conductora analizó el escándalo del certamen de pastelería y culpó a Turner. Luego de la polémica final de Bake Off donde la producción determinó que Samanta Casais mintió en su declaración jurada al asegurar que era pastelera amateur, requisito indispensable para participar, Casais rompió el silencio y aclaró que «fue una mala interpretación del formulario».

«No soy pastelera profesional, solamente tenía un pequeño emprendimiento familiar y no me pareció trascendente el dato porque vendíamos empanadas, pizzas, comidas», aseguró en Cortá Por Lozano.

Ante las palabras de la ex finalista, Verónica Lozano no dudó en dar su opinión y apuntar contra la productora: «A la hora de elegir, la producción tiene que hacer una investigación exhaustiva. No es solamente tu culpa, porque la información estaba a mano», expresó la conductora.