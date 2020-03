Vecinos de Cerri enojados con el intendente Gay: «Manda a dos personas que no están al tanto»

Vanesa González, es una vecina de Cerri que estuvo al frente y organización de la reunión con funcionarios municipales que busca darle solución a varios temas que vienen padeciendo hace muchos años.

«Quisimos que venga el intendente porque es el ejecutivo el que nos puede dar una respuesta. Nos van a conseguir una audiencia con el» expresó y adelantó que también tienen pactado un encuentro con el secretario de seguridad, Emiliano Álvarez Porte.

«Es una impotencia, porque el intendente es el quinto año que está y nosotros venimos reclamando por problemáticas jamás solucionadas. Manda a dos personas que no están al tanto. No me pareció respetuoso, porque si pudo venir al acto oficial para mostrar lo que hizo, era más importante venir a esta reunión» manifestó sobre su falta de compromiso.

Uno de los temas más importantes que trataron es la falta de agua durante todo el año en la localidad.

Leer también: Adrián Jouglard sobre la falta de agua en Cerri: «El gobernador Kicillof se comprometió con las obras»