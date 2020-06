Valle: «Lo nuestro es jodido porque no nos entra un peso y seguimos pagando cosas»

Ayer hubo una reunión entre los productores de espectáculos y el intendente Héctor Gay, junto con la Secretaria de Cultura y Educación, Morena Rosello. Por el tema, desde Informate Acá dialogamos con el productor José Valle.

«Hablamos de la realidad de los teatros, del tiempo que no se van a abrir, también de algún beneficio en los impuestos una vez que se arranque. De una Ley de Emergencia Cultural que vamos a presentar en la Provincia, la verdad es que hubo buena predisposición», dijo Valle.

Y agregó que «en concreto no hubo nada, sólo cosas a futuro. Mañana nos vamos a juntar para hablar de un protocolo para cuando esto se abra, que calculo va a ser para fin de año con suerte, ni siquiera sé si va a ser este año».

«Los productores estamos trabajando unidos y me pareció bien la posición de Rosello y de Gay, no hay una ayuda económica porque no hay guita y yo lo entiendo», enfatizó el productor.

«Lo nuestro es jodido porque no nos entra un peso y seguimos pagando cosas», recalcó. En el mismo sentido añadió; «no voy a tener ingresos en todo el año. También entiendo que otra gente tiene más necesidades, en nuestro sector aquel que tocaba en bares y pasaba la gorra, por ejemplo. Habría que enfocar una ayuda concreta para ellos».

Por otra parte explicó que él mismo propuso «una idea de que le paguen shows ahora y los hagan después. Hay que buscarle la vuelta, hay gente que no tiene para morfar».

En último lugar se refirió a la difícil tarea que van a tener junto a sus colegas, señalando que cuando vuelva la actividad deberán «convencer a la gente de que confíe en volver a ir a un espectáculo sin que se contagie, la gente está herida de guita y tiene miedo. Lo nuestro va a ser lo último en abrir».

Sintetizando, los temas que se trataron en la reunión son:

– Emergencia al sector cultural a nivel provincial que les habilite a realizar presentaciones en Banco Provincia, entes públicos de recaudación, empresas de servicios.

– Licencia de productores .

– Acompañamiento al sector en presentaciones a empresas de servicios y financiero.