Valdano apuntó contra los críticos de Messi: «Se le piden demasiadas cosas, es un genio pero también cumple años»

El ex futbolista y entrenador no comparte los cuestionamientos al crack rosarino y señaló: «No puede es ser el máximo asistente, goleador y amenaza a la vez».

El exfutbolista y entrenador Jorge Valdano destacó y defendió simultáneamente a su compatriota y comprovinciano Lionel Messi, al afirmar que el capitán de Barcelona y el seleccionado argentino «es un genio al que se le piden demasiadas cosas, y él también cumple años».

También el oriundo de la localidad santafesina de Las Parejas arremetió contra el VAR, en un contexto en que las críticas hacia la tecnología en España no favorecen a la imagen de Real Madrid, a raíz de los últimos fallos arbitrales que se dieron en la recta final de La Liga, en la que los «merengues» están a punto de salir campeones, y recomendó que tenga «menos influencia en los partidos».»Mi única propuesta para el VAR es un martillo (para romperlo). Pero como llegó para quedarse, lo que hay que hacer es modificar su influencia durante los partidos. Es tremendo lo que está pasando. Están convirtiendo el fútbol en cualquier cosa. Cobran cosas que son realmente increíbles. No se puede convertir al fútbol en el espanto que estamos viendo», declaró Valdano en una entrevista con el programa español El Transistor, de Onda Cero, de Madrid.

Y elogió a Messi porque «está siempre cerca del gol. Además, acaba de igualar la marca de máximo asistente de La Liga (20 como su ex compañero Xavi Hernández). Estamos ante un genio, eso es indiscutible», remarcó.

«Pero un genio también cumple años y necesita estar rodeado de un equipo que lo sostenga. Lo que no puede es ser el máximo asistente, goleador y amenaza a la vez. Se le piden demasiadas cosas y me parece que Barcelona tienen un problema más de tipo colectivo», analizó.

Por último, el ex director deportivo del «merengue» se refirió al ex Banfield James Rodríguez, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles en Real Madrid, ya que no juega desde el 21 de junio de 2020, más allá de haber estado en el banco de suplentes ante Mallorca, Espanyol y Getafe. Para colmo, Zinedine Zidane ni siquiera concentró al colombiano para los últimos tres compromisos (Athletic Bilbao, Deportivo Alavés y Granada).

«Siento que fracasé con James. Confiaba mucho en la clase y en la categoría de este jugador. Cuando un jugador de categoría, cada año que pasa, da menos prestaciones que el anterior, es el propio jugador quién debe preguntarse qué pasa. La competencia es tremenda y hay que imponerse, y eso se hace demostrando en los partidos y entrenamientos», advirtió Valdano, de 64 años.

