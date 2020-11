Vacuna rusa: Bianco objetó la “campaña de desinformación”.

“Se trata de establecerle ideología” a la inmunización contra el coronavirus “y no la tiene”, exclamó el jefe de Gabinete. Recalcó en igual tono que “no es un paso al comunismo”.

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, fustigó la “campaña de desinformación muy importante” que rodea a la vacuna rusa contra el coronavirus.

“Se trata de establecerle ideología a la vacuna y no la tiene. No es un paso al comunismo. No tiene un efecto político sino a la salud para controlar de manera definitiva esta pandemia”, exclamó el funcionario.

Por su parte, el ministro de Salud Daniel Gollan recalcó que “el 99 % de los especialistas dice que las vacunas serán seguras y eficaces”.

“El problema a resolver no es de los que no se quieren vacunar, que va a ser un grupo ínfimo de gente irresponsable, sino ver cómo hacer para en un período corto de tiempo vacunar a la enorme demanda de gente que habrá”, contrastó.

Informe diario de la situación del #coronavirus en la Provincia de Buenos Aires al día 10 de noviembre. Presentamos la nueva Sala de Situación COVID19 de @BAProvincia, un sistema que resuelve los retrasos estadísticos y transparenta las cifras.

👇https://t.co/dEAvGEzc0Z pic.twitter.com/yizhgdbdHB — SaludBAP (@SaludBAP) November 10, 2020

En cuanto a la situación epidemiológica, el titular de la cartera sanitara expresó que se contabilizan “diez semanas de caída de la cantidad de casos” de COVID-19 en la provincia de Buenos Aires.

“Es una noticia buena, pero no hay que relajarse y hay que continuar con todas las medidas de higiene y seguridad porque parte de este éxito en el descenso de casos se debe al cumplimiento que tuvo la mayor cantidad del pueblo bonaerense”, cerró