Uset reconoció a efectivos policiales por su labor destacada durante 2020.

Este martes, el intendente Mariano Uset encabezó el tradicional acto de reconocimiento a efectivos policiales que tuvieron una labor destacada durante este 2020. Lo hizo junto al director de Seguridad, Alejandro Pereyra, en el patio de la Comisaría Punta Alta. Además, agradeció a la fuerza “por cuidar la institucionalidad” en el distrito en medio de las manifestaciones de empleados municipales, que incluso llegaron hasta su domicilio particular.

Uset, Pereyra y el comisario inspector Gustavo Cheppi en representación de la Departamental, entregaron plaquetas y medallas de reconocimiento a los efectivos por su buen accionar y valentía en distintos hechos ocurridos durante el presente año.

Los reconocimientos fueron entregados al comisario José Atilio Casto Heredia, al subcomisario Agustín Andrés Gerbaldo, la oficial inspectora Romina Ordorica, el oficial inspector Juan José Curín, el mayor Juan Darío Heredia, el teniente primero Marcelino Palomo, el subteniente Lucas Strak, el subteniente Daniel Alejandro Figueredo, la oficial Marina Caballin y el oficial Brían Alexis Carrasco.

Previo a la entrega, el jefe comunal dirigió unas palabras a los efectivos presentes, que por las medidas de distanciamiento social en esta oportunidad no pudieron estar acompañados por sus familiares como es habitual.

“Fue un año dificilísimo por la pandemia que excedió todas las previsiones. Los efectivos policiales y el personal relacionado con la sanidad fueron desde el inicio la primera línea que estoicamente estuvo ahí frente a esta problemática, día a día, poniendo siempre el bien de la sociedad por encima de cualquier exigencia e instinto de preservación propia”.

“A pesar de todo, la seguridad siempre es una demanda de la población y por eso seguirá siendo nuestro compromiso trabajar para asegurar los medios necesarios para que ustedes puedan seguir haciendo su trabajo con excelencia”.

En ese sentido, el intendente mencionó “el trabajo que estamos haciendo en el edificio del ex Sanatorio Punta Alta para poder instalar allí el centro de monitoreo de cámaras, en un lugar más cómodo y acorde al crecimiento tecnológico y de equipamiento adquirido en esta gestión”.

Por otra parte, Uset agradeció a los efectivos por “el acompañamiento que están haciendo en este momento tumultuoso de Punta Alta, donde un grupo reducido de personas, adjudicándose la representación de un colectivo que no representan, está poniendo en jaque la vida cotidiana de todos nosotros”.

“Ustedes han acompañado con las herramientas que tienen la seguridad institucional, han acompañado al Municipio y ayer en particular han acompañado también la puesta en peligro de la integridad de mi familia, mis hijos y mi suegro. No estando yo ni me mujer en mi casa, estando ellos solos, ustedes estuvieron ahí”.

“Quiero remarcar que no estuvieron ahí acompañando al intendente, estuvieron acompañando la institucionalidad del distrito”, concluyó Uset.