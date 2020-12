Uset pidió a los trabajadores municipales que vuelvan a trabajar sin miedo.

El intendente Mariano Uset brindó este martes una conferencia de prensa para abordar la problemática que atraviesa el distrito con el paro por tiempo indeterminado que lleva a cabo el Sindicato de Trabajadores Municipales, acompañado por los seis secretarios del Departamento Ejecutivo. Allí convocó a los trabajadores “a que mañana se presenten en su puesto de trabajo” y les pidió que “no tengan miedo”.

“Se nos acusa de quitar derechos. No estamos quitando derechos, no estamos metiendo la mano en el bolsillo de los trabajadores como se insiste. Por el contrario, hemos sido la gestión que más derechos ha reconocido a los trabajadores municipales, ellos lo saben”, aseguró el jefe comunal al iniciar la conferencia realizada en el Hall del Municipio.

Ante una gran cantidad de medios de la ciudad y acompañado por la secretaria de Gobierno, Abigaíl Gómez, el secretario de Salud, Carlos Gabbarini, el secretario de Desarrollo Social, Mariano Ojeda, el de Economía, Martín Ferster, el secretario de Obras y Planeamiento, Ignacio Torrontegui, y el secretario de Servicios, Luciano Caldevilla, expuso una larga explicación de la situación actual y respondió preguntas de los medios durante más de 45 minutos.

“Este convenio que los trabajadores plantean como una victoria, es el convenio que nosotros firmamos. Estamos convencidos que hay que dignificar la tarea del trabajador municipal. No nos gusta la imagen que hoy la sociedad se está llevando del trabajador municipal, por culpa de 10 0 15 que no representan los trabajadores municipales con quienes nosotros convivimos todos los días sin faltarnos el respeto, en cada una de las dependencias municipales”.

“Este año fue particularmente conflictivo. Este equipo de trabajo inició la gestión en 2015 y fuimos aplicando todas las mejoras para el personal municipal, sumándole derechos y beneficios, siempre con diálogo y sin faltarle el respeto a nadie”.

“Este año cuando asume la nueva comisión del Sindicato, arrancamos con los paros, siempre tuvieron algún motivo y detrás de cada solución un nuevo conflicto con más paros y más violencia y falta de respeto a los vecinos de Punta Alta. Tuvimos la mayor cantidad de paros en cinco años de gestión, pese a que resolvimos la paritaria anual y pagamos bonos por encima de los acuerdos paritarios”.

“¿Qué cambió para que esto ocurriera? Nosotros somos los mismos con el mismo sentimiento y respeto al trabajo. Lo que cambió es la conducción del Sindicato, que genera este nivel de conflicto permanente. Podemos bajarnos los pantalones, pero atrás vendrá otro conflicto”.

“Así estamos, sin poder recolectar los residuos, sin poder fumigar, los trámites sin resolver, no podemos proveer de agua potable a los barrios porque además ABSA no está cumpliendo con lo que debe hacer que es distribuir agua potable en todos los barrios. Tenemos cisternas compradas “que no podemos instalar”.

Estamos todo el día hablando de esto, intentando una reunión, todo el día siendo vapuleados y amenazados. Hay trabajadores municipales que están siendo amedrentados, agredidos y ofendidos cuando vienen a trabajar.

“Este gremio se ha cansado de repetir que yo vivo en Pago Chico. No tiene nada vivir ahí, pero yo vivo en el barrio, en calle Avellaneda, en mismo barrio desde que me casé.

“Ayer, cuando fueron a manifestarse y agredir a mi familia a mi casa, mis hijos estaban solos, cuidando a mi suegro que es una persona mayor, porque mi esposa y yo estábamos trabajando. Tuvieron que soportar de encerrarse en casa, preguntando que hicimos para estar encerrados en casa. Son limites muy jorobados de sobrepasar”.

Bonificaciones

“Establecimos un calendario de reconocimiento a las bonificaciones que estaban previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo y que requiere tiempo. Nos hemos puesto de acuerdo en los puntos que afectan a una buena parte de los trabajadores municipales”.

“Pero hay algunos puntos que afectan solo a un pequeño colectivo de empleados municipales que no nos permiten avanzar. En el caso de las categorías para Jefes de Área, el equipo trabajó en varias propuestas y las elevó al Sindicato en el mes de febrero de 2020, pero todavía no tenemos respuestas”.

“Y además reclaman la compatibilidad de dos bonificaciones que pasarían a cobrar. Los que tenían una bonificación ´por Función´ de 15% por no tener una actividad específica, y que ahora se les va a reconocer la bonificación ´por Actividad Crítica´, que representa un 45% de su sueldo básico. Al considerarse que cumplen una función crítica, es incompatible la bonificación ´por Función´”.

“Esta es una mejora sustantiva, porque estos trabajadores pasarían de cobrar el 15% por función a cobrar en 45% por actividad crítica. Esto representa una mejora del 30% por encima del acuerdo paritario del presente año. pero el sindicato dice que le estamos metiendo la mano en el bolsillo”

Por último, antes de pasar a la rueda de preguntas de los medios presentes, Uset convocó “a todos los trabajadores municipales a que mañana retomen su tarea”.

“Se los pide el intendente, ya no el Sindicato con quien nos cuesta muchísimo dialogar. Queremos recuperar la capacidad de gestión. Los convoco a a que mañana se presenten en su puesto de trabajo y les pido que no tengan miedo, que los puedan amedrentar 10 o 15”.

A la hora de las preguntas de los medios, Uset respondió a los distintos temas consultados:

Reuniones

“El Sindicato dice que no los recibimos, y la realidad es que en las últimas dos reuniones se levantaron y se fueron a la media hora de haber comenzado”.

“Las 3 partes (el Ejecutivo, ATE y el STM nos sentamos 20 veces, pero el que se va es el Sindicato, entonces no es que no hay capacidad de diálogo”.

Amenazas

“Hicimos las denuncias penales que corresponden por los distintos incidentes que ocurrieron, con un corte en una ruta con quema de cubiertas, donde el humo ocasionó un accidente de tránsito y los incendios que se generaron en un campo vecino por ese fuego que se propagó”.

Mediación

“Desde el primer momento estamos en contacto con el Ministerio de Trabajo. La ministra de Trabajo de la provincia de buenos Aires está al tanto de lo que está pasando en Rosales, si no hay celeridad por solucionar lo que está ocurriendo será por otras cuestiones”.

Privatización de servicio de recolección

“Estamos trabajando en la privatización de la recolección, en contacto con algunas empresas para evaluar la mejor condición. Es en el marco de una emergencia al no tener el servicio”.

“Se habla con una empresa que no es del distrito, pero con la condición que sean trabajadores de Coronel Rosales, incluso con la posibilidad de ofrecerle a nuestros trabajadores municipales si tienen una mejor condición en la empresa privada darle la libertad que lo hagan”.

“Muchas veces tratamos de no escalar el conflicto, pero cuando ya está todo escalado y van a la puerta de mi casa a amedrentar a mi familia, ya no sé qué más puede pasar, ¿prenderme fuego la casa? ¿qué más puede pasar?”

“Uno trata de no elevar el conflicto cuando vale la pena no escalar el conflicto. Pero qué más puede pasar si estamos en pandemia, emergencia sanitaria, emergencia hídrica, con amenaza de dengue, en verano y seguimos sin recolección”.