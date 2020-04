Uset: «la prioridad pasa en darle una respuesta a los que viven de la diaria»

En el recorrido que iniciamos recolectando testimonios de la zona, también dialogamos con Mariano Uset, intendente de Coronel Rosales.

Ante el primer caso positivo en Rosales, dijo: “Seguimos con nuestro plan, en rigor estamos igual que el sábado al mediodía. Tenemos la aprobación de la provincia e Buenos Aires para habilitar determinadas actividades comerciales”.

Cabe recordar que la mujer con coronavirus en Punta Alta es trabajadora de la salud del Hospital Penna.

“Nosotros no estamos tranquilos porque no somos un distrito aislado, uno de los argumentos establece condiciones que hay que tener para poder aspirar a tener más flexibilidad. Habla de que no tiene que ser un distrito de transmisión local, y habla del conglomerado urbano según la zona lindante”, explicó Uset.

Y agregó que “los vecinos de Punta Alta van a Bahía y gente de Bahía viene acá, todos los días para trabajar”.

En cuanto a los paseos cortos de una hora anunciados por el Gobierno Nacional, expresó que los va a permitir “pero con muchísimas restricciones”.

En cuanto a los controles de seguridad y los paseos previamente mencionados, dijo que “como para todo tengo recursos escasos, prefiero tener salir a controlar a un peluquero para que el tipo labure y no controlar a alguien que salga a pasear al perro o a dar la vuelta a la manzana”.

Y añadió “ésto como prioridad, no digo que está mal salir a caminar, pero la prioridad pasa en darle una respuesta a los que viven de la diaria”.