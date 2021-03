Uset inauguró el período de Sesiones Ordinarias 2021 del Concejo Deliberante

El intendente Mariano Uset dejó inaugurado hoy el período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Coronel Rosales para este 2021. Gran parte de su discurso estuvo abocada a evaluar el impacto de la pandemia en el distrito, destacando “a todos los trabajadores esenciales y de salud que no aflojaron” y expresando “un gran dolor” por los fallecidos. También expresó su “gran satisfacción” por la recuperación del edificio del ex Sanatorio Punta Alta y su inminente reapertura, cumpliendo en este momento la función de centro vacunatorio.

En lo que fue su sexto discurso de apertura de sesiones, el intendente dedicó gran parte de su alocución a destacar todo lo realizado durante la pandemia para mitigar su impacto en el distrito, así como también enumerar la gran cantidad de obras y acciones llevadas a cabo durante el año pasado desde Rosales Municipio.

Entre ellas, y también marcando la relación con la actual situación de salud, destacó – en medio de aplausos de gran parte del recinto – “la más silenciosa de todas las obras: las realizada en el edificio de Ex Sanatorio Punta Alta, y que hoy nos permite destinarla a una de las tareas comunitarias más importantes de las últimas décadas, dar pelea a esta pandemia”.

En un renovado recinto del Honorable Concejo Deliberante, el intendente estuvo acompañado por los secretarios de Gobierno, Abigaíl Gómez; Salud, Carlos Gabbarini; Obras y Planeamiento, Ignacio Torrontegui; Desarrollo Social, Mariano Ojeda, Economía, Martín Ferster, y Servicios, Luciano Caldevila.

Luego del inicio de la sesión, a cargo del presidente del HCD, Nicolás Aramayo, el intendente subió al estrado y se dirigió a todos los ediles presentes, a quienes al cierre de su discurso pidió: “en respeto a todos ellos – haciendo referencia a todas las familias de los fallecidos por coronavirus -, convoco a doblegar, el espíritu de equipo en este ámbito legislativo, con el fin de abordar las problemáticas reales de los vecinos, con responsabilidad y sin golpes bajos”.

Resumen del discurso del intendente Mariano Uset:

Es Imposible no comenzar por evaluar el impacto de la Pandemia que nos sorprendió a todos.

El Estado municipal como veremos hoy, siguió presente a pesar de tener que dispensar a un 60% de su personal por aplicación de los DNU en los primeros meses de pandemia, actualmente contamos con un 35% bajo ese régimen y el Estado municipal siguió y sigue funcionando.

En principio vaya mi reconocimiento a los que no aflojaron, sobre todo en los servicios escenciales que no se detuvieron por los días más duros y de mayor incertidumbre.

Incluido por supuesto el personal de salud de todos los ámbitos (Municipio, Base Naval e independientes) que han trabajado responsablemente, sumándose a la atención y al seguimiento médico de los miles de vecinos que, enfermos o sospechosos de covid, requerían asistencia personalizada.

Especialmente a quienes siguieron en la trinchera, estando perfectamente excusados y, sin embargo, siguieron ahí. Cada uno sabe el lugar que ocupó en estas páginas de la historia.

A la gran cantidad de funcionarios de áreas menos esenciales, concejales y auxiliares del bloque oficialista, consejeros escolares, personal de Tránsito, Seguridad, que voluntariamente a toda hora, y bajo todos los climas, en rutas y accesos, consiguieron demorar al máximo la aparición de casos y prepararnos mejor para lo que indefectiblemente iba a venir.

Gracias también, a la primera línea de gobierno, a los secretarios presentes, que no aflojaron un solo día. Orgulloso aboslutamente de este equipo y de los funcionarios que están a su cargo.

Fundamentalmente gracias a los vecinos, trabajadores, comerciantes, instituciones y comunidad en general, que soportaron las restricciones, asumieron desafíos y doblegaron esfuerzos para salir adelante.

Salud

Las obras y servicios que sumamos en los últimos años, hizo que la pandemia nos encuentre muy preparados, con una administración moderna, con múltiples canales de comunicación y un hospital organizado, ampliado en esta gestión, con espacios, y múltiples especialidades, con infraestructura de primera calidad y un personal de quienes recibimos los mejores comentarios de los pacientes.

No tuvimos que salir a buscar un hospital nuevo ni móvil para contener la pandemia.

Las ampliaciones en cuanto a salas y cuartos de internación realizada en estos años de gestión, nos permitieron atender e internar a nuestros vecinos, en lugares que no alteren el funcionamiento del resto del hospital.

No hubo pacientes que se quedaran sin cama Covid, en cuyo respaldo contaban con el oxígeno y servicios necesario para la recuperación. No internamos gente en pasillos.

Fue una tranquilidad contar con el trabajo coordinado y mancomunado con la armada,

Al trabajo de nuestro personal en el seguimiento telefónico de casos positivos y sospechosos de covid, al que se sumó también personal no municipal aportado por la Asociación médica de Coronel Rosales.

Del mismo modo con los referentes de epidemiologia de la Región sanitaria I, del ministerio de Salud

Desarrollo Social

La pandemia no solo exigió al máximo respuestas en Salud, sino también en la contención de más de mil familias de trabajadores independientes, que como resultado del estricto aislamiento perdieron toda posibilidad de generar sus ingresos, hablamos de familias que no tenían la más remota idea sobre como pedir ayuda social.

Así se organizaron mega operativos mensuales de asistencia social, dejando mercadería en la puerta de sus casas y luego en los puntos más cercanos de su barrio.

siempre contamos con el apoyo logístico de la Armada Argentina, repartiendo volúmenes inéditos de alimentos. Todo un desafío económico afrontado desde el Municipio

Más allá de la pandemia, este fue un año lleno de dificultades para los trabajadores que más cerca están de la línea de pobreza.

El incremento permanente de precios de los alimentos, los servicios, los combustibles ante la sorprendente pasividad de sectores gremiales asociados al gobierno, la podemos medir en la cantidad de vecinos que se incorporaron al plan alimentario municipal, la garrafa social gratuita que superaron las 5.000 en este año pasado, sumado a los beneficiarios de IFE y Tarjeta Alimentar, que sigue sumando beneficiarios.

Pero a pesar de ser este el asunto más relevante de las carencias atendidas por nuestra cartera social, no dejamos de trabajar en las áreas de promoción social más específicas como Políticas de Genero, Adicciones, Servicio Local de Derechos del Niño, adolescentes de Envión e incluso los Jardines Maternales que desarrollaron la herramientas para mantener la atención por líneas telefónicas, turnos programados y/o trabajo remoto.

Con la mayor predisposición de los trabajadores del sector, todo funciono bajo la nueva normalidad y merece ser destacado porque es de lo que menos se habló en estos meses.

Resumen de obras terminadas y en marcha

La pandemia tal vez dejo la sensación que nos dedicamos solo a salud y contención social. También hicimos obras, con menos exposición que otros años, pero también nos dedicamos. Con menos gente, menos recursos, pero hicimos muchas obras.

Pavimento Asfáltico en calle Roca 3400/3500, en la salida de la Terminal de Ómnibus y el

Playón Municipal de Estación Solier.

Cloacas en Ciudad Atlántida, Los Rosales y Barrio Laura.

Portón Cementerio y Platea Cementerio para instalación de nuevos nichos pre moldeados

Techo Corralón Municipal y del CAPS Pehuen Co

Cordón cuneta y pavimento en calle Alem, Rio Bermejo y Rio de la Plata

Instalación de 22 reductores que se están colocando, y nuevos semáforos

Recambio de 200 luminarias led, mejorando circulaciones y accesos, entre ellos, Paso, Colón y avenida Jujuy completa.

La Intervención del Bulevar Avellaneda, una intervención acordada con los vecinos, tendiente a ordenar el uso y que incluyo ordenamiento de circulación, senda protegida de running, re iluminación de espacios verdes y calle con LED, y colocación de más reductores de velocidad en el trazado.

Hoy mismo abrimos la licitación por el dos veces fracasado anillo de pavimento para Nueva Bahía Blanca, 17 cuadras por 30 millones que deja a todos los vecinos a pocas cuadras de una entrada y salida pavimentada.

Conveniamos con Nación por 6 cuadras más asfalto en Villa Maio y la construcción de un Centro de Atención primaria Salud en zona sur sobre la avenida Tucumán, que estamos licitando mañana miércoles.

Asimismo, con la provincia suscribimos el fondo municipal del convenios de inversión, que nos permitirá incorporar nuevas cuadras de pavimento a la salida de Barrio Laura por calle Alem y sumar más cloaca para nueva Bahía Blanca.

Este convenio incluyó la puesta en valor del parque Sarmiento, para el mejoramiento de los espacios y construcción de una pista de Skate, actividad muy elegida para su práctica por cientos de jóvenes, y que además resulta muy atractiva para espectadores.

Aclarando una y otra vez que no está previsto cortar árboles ni estacionar autos, y la obra apenas alcanza un 2% de la superficie del terreno, descartando cualquier impacto ambiental negativo como se nos ha planteado pretendiendo instalar un escándalo, al igual que en los prolegómenos de la obra del Parque San Martin y que tan transformadora resultó para los vecinos de la zona que siguen eligiéndolo.

Junto al ENHOSA tenemos otro proyecto pre aprobado por más de $17.000.000 para continuar realizando cloacas en la nueva Bahía Blanca. Si bien no conseguimos subscribir el tan ansiado convenio, lo licitamos y el 14 de abril próximo se abrirán las ofertas.

En esta línea, ya estamos elaborando proyectos, para comenzar la búsqueda de financiamiento para repavimentación, construcción de nuevas oficinas municipales y ampliación de laboratorios, farmacia, oncología y consultorios para el Hospital Municipal.

Además, se llevaron a cabo durante 2020 una gran cantidad de obras en Educación, realizando ampliaciones, reparaciones de cubiertas, interiores e infraestructura en el I.S.F.P. N° 79, JARDIN DE INFANTES Nº 917, E.E.S. N°5, E.P. N°23, C.E.C. N°801, EX – SISTEVAL MEDIA N° 1, E.P N°17, E.E.S. N°1, E.P N°22, E.P N°7, C.F.I y E.P. N°3.

Comienzo de clases

En este contexto, hoy comenzaron las clases en coronel Rosales, con presencialidad.

Celebro el regreso a CLASE a presencial en el distrito, y celebro que en ese regreso los chicos, además de aprender contenidos, reciban todo el potencial que puede dar y transmitir un docente que es mucho más que una curricular.

Hoy no pude asistir a ese inicio, pero pude ver imágenes de nuestros niños ilusionados y ese encuentro con el docente. Carlos Varela, poeta cubano, canta “Una palabra no dice nada, Y al mismo tiempo lo esconde todo” sin embargo “Una mirada no dice nada Y al mismo tiempo lo dice todo”

Edificio del ex Sanatorio Punta Alta

La más silenciosa de todas las obras: las realizada en el edificio de Ex Sanatorio Punta Alta, y que hoy nos permite destinarla a una de las tareas comunitarias más importantes de las últimas décadas: dar pelea a esta pandemia.

Un lugar que enlutó nuestros días, al descubrirlo en su estado, no podía otra cosa que devolvernos la satisfacción, luego de cuatro años de gestiones y dos de trabajo, de ponerlo en función para algo tan importante.

No voy a repasar los detalles sobre cómo llegamos a esto, pero si decirles que fue un camino lleno de dificultades, misterios, expedientes desaparecidos, y silencio. Mucho silencio de quienes debían explicar lo que necesitábamos saber para poder avanzar. Mucha crítica a cada paso dado, por lento o por apresurado. No nos detuvimos.

Invertimos pequeños pero permanentes recursos municipales en reparar el techo, aberturas, en limpieza, toneladas de guano y de angustia por las vandalizaciones y desidia. Reparamos todo el sistema sanitario y de agua, el sistema eléctrico, ascensores, gas y otros servicios centrales, para finalmente poner en valor la planta baja, como pudieron conocerla en estos días.

Porque hicimos más de lo que hablamos, las imágenes del ex Sanatorio fue una sorpresa para todos. Vuelvo a Carlos Varela, “Una palabra no dice nada”

Modernización del Estado

Este ha sido un eje de gestión permanente. Una fiscal impositiva cada vez más moderna y a la medida de nuestros contribuyentes, con descuentos que superan 40% en todas las tasas para vecinos cumplidores, que premia con eximiciones el buen cumplimiento, y que hicieron que, por primera vez, casi 9000 partidas (más del 30% del padrón) se cancelaran por adelantado en el primer mes del año.

La implementación de SUBE. Finalmente logramos ser tenidos en cuenta en Nación, y concretamos dar todos los pasos para la implementación, encontrándonos en la recepción y puestos de carga de usuarios.

En plena pandemia pusimos en marcha el sistema de expedientes electrónico, con firma digital, encontrándonos entre los primeros 30 municipios del país, entre 2000.

Los avances de esta gestión en materia de modernización, nos permitió adaptarnos rápidamente a las limitaciones que impuso la pandemia.

En las próximas semanas estaremos poniendo en funcionamiento el portal de compras del municipio, siendo esta una herramienta para que nuestros proveedores estén alertados sobre cada una de las adquisiciones y tengan su oportunidad de cotizar. Esto redunda en mayor transparencia, celeridad y oportunidades para nuestro sector comercial.

No todo será aislamiento y volverá la prespecialidad, así mejoramos y modernizamos nuestra atención al público en espacios más amplios, cómodos y ordenados con turnero digital a instalar en los próximos días y que continúa mejorando la atención de nuestros vecinos.

También modernizamos la seguridad, con la implementación de herramientas basadas en las telecomunicaciones, la consolidación del programa ojos en alerta, nuevos vehículos, refacciones en comisaría y nueva ampliación y mudanza del Centro de Control y monitoreo, a las nuevas instalaciones.

Junto a Universidades e Institutos de Conicet, hemos accedido a importantes financiamientos para proyectos de Divulgación Científica como lo es “el parque de interpretación paleontológica que ya se encuentra en su etapa final” y la reciente calificación para el proyecto de investigación y desarrollo sobre la ostra del pacífico y elaboración de un plan de manejo para mitigar su impacto negativo en el turismo, la producción y el medio ambiente.

Producción

Este año habilitamos (en plena pandemia y sobre implementaciones de virtualidad) la primera empresa de economía del conocimiento, exportadora de su propio desarrollo tecnológico,

Con un promedio de 15 días de duración de tramites de habilitaciones en general y con el acompañamiento de siempre, durante el 2020 hubo 153 nuevas habilitaciones a pesar de la pandemia.

Continuamos con los trámites ante el ABE para la creación del primer parque industrial y

Celebramos el primer año de autonomía de nuestro puerto comercial, cuya autonomía permite hoy que localmente se recauden las tasas portuarias y las mismas (ahora si) se inviertan en el crecimiento portuario de Coronel Rosales.

A la vez reclamamos a las autoridades provinciales, la pronta conformación del consorcio que permita democratizar y transparentar las decisiones en dicho ámbito, tal cual quedó establecido en el decreto de autonomía firmado por María Eugenia Vidal en 2019, uno de los hechos más relevantes de la historia del distrito.

Turismo

Tuvimos una excelente temporada de verano, libre de Covid, donde nuestros turistas volvieron descansados y sanos a su lugar de origen.

Para ello invertimos en ampliación de consultorio de patologías respiratorias, personal y equipamiento, que redundó en una temporada que fue ganando confianza, desde un tibio inicio con 60% de ocupación hasta llegar a fin de semana extralarge con 100% de ocupación. Ningún prestador cerro por sospechas o casos Covid.

Ayudas económicas en pandemia

Con Fondo provincial para el Turismo, la Cultura y Deporte, logramos desde el Municipio gestionar 15 millones de pesos en dos entregas, siendo el 7° municipio de toda la provincia que más fondos recibió.

Con ello pudimos animar a prestadores turísticos a preparar una temporada cuando todo era incertidumbre.

Nos permitió también apoyo para decenas de emprendimientos culturales y ONG´s que pasaron su peor año, y un acompañamiento económico a clubes de barrio que tuvieron que sostener sus pequeñas o grandes estructuras sin ingresos genuinos.

Desde el estado municipal, buscamos crear herramientas mediante eximiciones y postergaciones prolongadas de vencimientos para las tasas de comercio de los rubros más perjudicados por la pandemia.

Nos apresuramos, aunque sin equivocarnos, en implementar protocolos para actividades restringidas en pandemia, comercio no esencial, indumentaria, gastronomía, en momentos donde era muy atrevido hacerlo.

Con todo esto logramos que la misma tenga un mínimo impacto en la actividad productiva y comercial del distrito y poco impacto en el empleo local. La caída en habilitaciones comerciales fue menor al 10% y hubo menos bajas de comercios.

La mayor preocupación de nuestros comerciantes, y empresarios de la producción, son los altos niveles de inflación y desconcierto sobre el futuro inmediato, que supera por lejos a la pandemia.

Cierre del discurso y mensaje al Concejo Deliberante

Cierro con el más grande de los dolores, créanme que el dolor por cada uno de los fallecidos por y con COVID. El dolor de sus familiares, es también mi dolor,

En respeto a todos ellos, convoco a doblegar, el espíritu de equipo en este ámbito legislativo, con el fin de abordar las problemáticas reales de los vecinos, con responsabilidad y sin golpes bajos

Salir de la paupérrima situación sanitaria, económica y social en la que hemos caído durante el año 2020, requiere de valor y de valores. No se desanimen creyendo que poco podemos hacer desde acá. El cambio empieza acá, el cambio es acá y es ahora.

Gracias equipo por acompañar en este año tan duro para el municipio, gracias por no aflojar. Gracias amor por soportar este año tan duro para la familia. “Vuelvo a Carlos Varela: Si un día me faltas no seré nada, Porque en tus ojos están mis alas”

Con ustedes, doy por iniciado este nuevo año legislativo, y que sea para continuar el crecimiento de Coronel Rosales.