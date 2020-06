Uset: “En base a los buenos resultados, vamos a concentrar la seguridad en el ingreso a la ciudad”

Este mediodía, en conferencia de prensa, el intendente Mariano Uset anunció el corte total de la Ruta 229, a la altura de Villa Arias, entre las 22.00 y las 6.00hs. “En base a los buenos resultados que estamos teniendo en cuanto a la circulación local del virus, dado que hoy no tenemos ningún caso activo en el distrito, hemos decidido concentrarnos mucho más en controlar los ingresos a la ciudad”, dijo el intendente.

Además, la secretaria de Gobierno, anunció que los adultos mayores de 60 años, podrán salir a caminar dentro del radio de la manzana de sus domicilios, de 10 a 15hs, de lunes a sábados los días pares quienes tengan DNI terminado en par y los días impares quienes tengan DNI finalizado en impar.

Tanto el intendente, como la secretaria de Gobierno y el director de Seguridad, Alejandro Pereyra, también respondieron las preguntas de los medios locales acerca del rechazo de la provincia de Buenos Aires a los protocolos para actividades físicas, la posibilidad que esta se flexibilice, el ingreso de trabajadores al parque eólico y la posibilidad de tener una cuarenta con mayor flexibilidad a la de otros sectores de la Provincia.

“Estamos muy conformes con el comportamiento de la gente y obviamente pretendemos que sigan cuidándose aún más. Si bien en la semana vamos a anunciar alguna flexibilización más, es importarse pedirles que no bajemos la guardia, no nos agotemos, no nos descuidemos”.

“Sigamos siendo responsables, usemos tapabocas, respetemos el distanciamiento social y lavado frecuente de manos, y podremos seguir en este camino de tener cada vez mayores flexibilizaciones”, dijo el intendente Mariano Uset.

Controles y cierre de Ruta 229



“Tenemos que aprovechar esta situación de 0 casos activos. Por eso vamos flexibilizando actividades dentro del distrito con fuerte control en las rutas, tomando la medida del cierre total en la Ruta 229 de 22 a 6hs, con la excepción para personal de salud, seguridad y urgencias debidamente justificadas”, explicó la secretaria de Gobierno.

“Estamos haciendo muy bien las cosas y queremos cuidar lo logrado, porque estamos muy orgullosos de eso y del comportamiento de la gente”

El director de Seguridad, Alejandro Pereyra, señaló que “aquellas otras excepciones que puedan surgir, pedimos que el empleador envíe un pedido a atencionciudadana@ rosalesmunicipio.gob.ar planteando la excepción y se responderá rápidamente, por la negativa o la afirmativa”.

Salidas de Esparcimiento para mayores de 60 años



Abigaíl Gómez

“A partir de la fecha autorizamos las salidas para adultos mayores, la vuelta a la manzana de su domicilio, entre las 10 y las 15hs, donde se registran las temperaturas más altas del día.

Esto es para que los mayores de 60 años, también puedan dispersarse y recrearse al menos en los alrededores a su domicilio, siempre cumpliendo con las medidas de distanciamiento y tapabocas. También deberá ser de lunes a sábados, bajo el criterio de días pares para documentos con terminación en número par y días impares para documentos terminados en impar”.

Respuesta negativa de Provincia a actividades deportivas y posibilidad de flexibilización local



Mariano Uset:

“Estamos en contacto con varios deportistas que a través de la Dirección de Deportes han aportado ideas y protocolos. Nosotros el 22 de mayo elevamos un pedido para aprobar actividades físicas, al aire libre, individuales, no competitivas y sin concurrencia de público, todas con sus estrictos protocolos”.

“Recibimos la respuesta de la Provincia explicando que estas actividades se encuentran prohibidas en todo el territorio provincial de acuerdo al apartado 4, del artículo 5° del Decreto 340/2020. Y por excepción solo habilitaron equitación con fines terapéuticos”.

“Trabajamos con las distintas propuestas, confeccionamos los protocolos, los elevamos a la provincia y esta semana fueron expresamente rechazadas”.

“Vamos a seguir trabajando junto a estos deportistas para poder destrabar esto. Yo creo que estas actividades que propusimos son buenas para la salud física y mental, en esto estamos todos de acuerdo. Lo que no podemos es tomar una medida y exponerlos a que vayan en contra de estos decretos nacionales y provinciales que prohíben taxativamente esta actividad”.

“Seguramente esta semana, con alguna modificación que vamos a hacer, alguna de estas actividades pueda flexibilizarse un poco. Mientras tanto les pedimos prudencia y que sean pacientes. Hemos tenido en general respuesta de la Provincia para poder habilitar actividades”.

“Trabajamos al lado de comerciantes, cámaras empresarias y sindicatos para lograr flexibilizaciones en forma segura, y lo hemos logrado”.

Loterías y Mudanzas



“La provincia autorizó Loterías y Mudanzas, y enviamos nuestros protocolos para poder autorizarlas aquí también”, explicó la secretaria de Gobierno.

Pedido conjunto de intendentes para distritos del interior con menos de 75mil habitantes



Mariano Uset:

“Hemos planteado en conjunto a otros intendentes, establecer una manera de consideración diferente para que se habiliten nuevas actividades en distritos, por ejemplo, de la Región Sanitaria I, menores a 75.000 habitantes con una condición epidemiológica favorable”.

“En la mayoría de los casos tenemos condiciones demográficas, en cuanto a la densidad poblacional, y la cuestión geográfica, que nos aleja a más de 600 km del AMBA, diferentes a la de esa zona que es la más afectada del país”.

“Entendemos y somos solidarios con el Gobierno de la Provincia por lo que sucede en la región del AMBA, pero a nosotros la categoría de menos de 500mil habitantes nos queda grande y por eso queremos que nuestra situación sea tratada de manera diferencial”.

“Pedimos dialogar estas excepciones de otra manera, como colectivos de distritos del interior de la provincia de Buenos Aires que demográfica, geográfica y epidemiológicamente estas en condiciones de hacernos cargo de estas cosas”.

Ingreso personal del Parque Eólico



Mariano Uset

“Los parques eólicos no generan el virus ni lo propagan, hay una muy mala experiencia en el parque eólico del distrito de Villarino. El problema no son los parques sino del incumplimiento de los protocolos y la falla de los controles que se deben realizar en una pandemia”.

“Más de 500 veces, trabajadores de los más diversos puntos del país ingresaron al distrito para una actividad esencial como la pesca, desde Puerto Belgrano y Puerto Rosales. Salió impecable y además durante este proceso fuimos mejorando cosas. Se hicieron PCR, aislamientos y se permitió zarpar a navegación después de los aislamientos. Esto funcionó perfectamente”.

“El parque eólico es otra de las demandas que tenemos de actividades esenciales”.

“El esquema que planteamos es un protocolo muy extenso. En resumen, se establece una cuarentena en origen de 48horas, un test de PCR (hisopado), una cuarentena de 72 horas más en el distrito, y una vez que esta el resultado negativo se les permite trabajar con una cuarentena en seguimiento, permitiéndose ir al lugar de trabajo de 7 a 19hs. Y después de 19 a 7hs deben permanecer en el hotel, sin poder salir, manteniendo este procedimiento durante 14 días”.

“Hemos tomado una medida exagerada, van a venir trabajadores de Bahía Blanca y Azul, reservándose a criterio sanitario los PCR negativos, y después pidiendo que mantengan el aislamiento en movimiento durante los primeros 14 días, pero lo vamos a hacer por la preocupación que esto genera en los vecinos”.