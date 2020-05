Unos 80 mil monotributistas pidieron el crédito a tasa cero

Hasta el momento, el monto promedio de los créditos tramitados ronda los 100 mil pesos. Y, según los registros de la AFIP, hay unos 2,3 millones de monotributistas y autónomos aptos para solicitar el préstamo.

Los préstamos se dan a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y quienes lo obtengan contarán con un período de gracia de 6 meses para pagarlo entre 12 y 18 cuotas sin interés. Recién a partir de octubre se empieza a abonar.

Se puede solicitar hasta un 25% de los ingresos anuales declarados, con sólo indicar el número de tarjeta de crédito y el banco correspondiente. Cuando se apruebe el beneficio será depositado en la cuenta del titular y quienes no cuenten con un plástico podrán elegir una entidad para tramitar una tarjeta de crédito o abrir una cuenta a la vista para compras en comercios.

El monto del crédito se depositará en la tarjeta de crédito en 3 cuotas iguales y consecutivas. El otorgamiento no depende del patrimonio del titular, por lo que la AFIP no realizará ningún cruzamiento de datos patrimoniales, porque no son vinculante para tener el beneficio.

Una vez obtenido el préstamo, no se podrá adquirir dólares hasta que se complete la devolución del préstamo.

QUIÉNES NO ACCEDEN AL CRÉDITO A TASA CERO

No podrán acceder al beneficio los monotributistas que facturan al sector público o trabajan en relación de dependencia ni jubilados o los que hayan efectuado compras mayores al 80% de sus ingresos promedio mensual o hayan facturado, entre el 12 de marzo y el 12 de abril, una cifra mayor al promedio mensual del ingreso bruto mínimo de la categoría en la que estén registrados.

EL PASO A PASO DE CÓMO SOLICITAR EL CRÉDITO

El primer paso es ingresar con la clave fiscal, mínimo nivel 2, desde la web de AFIP (www.afip.gob.ar).

Una vez ingresado el CUIT con clave fiscal, desde ‘Mis Servicios’ ir a la opción ‘Créditos Tasa Cero’. En algunos casos, no todos, la opción ‘Créditos tasa cero’ les aparece directamente en la home de cada contribuyente. Para conocer el resto de los pasos, ingresá a esta nota.