Una violinista callejera sufrió un accidente y necesita de la solidaridad bahiense

Rocío Anahí Saavedra Mendez es una violinista bahiense, que suele ganarse la vida en la calle con su talento musical. Sin embargo, un accidente que ocasionó una seria lesión en uno de sus brazos, puso en riesgo la posibilidad de ejecutar su violín y ganarse su sustento diario.

«Yo me caí de una escalera a cuatro metros de altura, mientras pintaba un cielorraso, y me llevaron al hospital en ambulancia. Allá me hicieron placas de la cabeza, del tórax, de los brazos por los golpes fuertes que tuve. Los médicos me dijeron que no se veía nada en las radiografías, y que vaya a casa a hacer reposo, tomarme un Diclofenac y ponerle hielo», expresó.

La artista callejera de 30 años siguió los consejos profesionales, dado que le habían prometido que sanaría «entre 10 y 12 días».

«Volví al hospital y cuando me atendió el traumatólogo me expresó que tengo una fractura en el hueso escafoide y había que operar con urgencia», comentó.

Rocío llamó a una casa de ortopedia y consultó por una prótesis de titanio que es la requerida para fijar la fractura. Al escuchar la cifra «exorbitante» para sus arcas de 96 mil pesos, sintió que el mundo se desplomó.

Ante la imposibilidad de generar recursos y a sabiendas de que deberá someterse a una larga rehabilitación post cirugía, es por eso que no tuvo más remedio que recurrir al gen solidario de los bahienses.

La violinista subrayó que a las horas de su posteo en Facebook, encontró una rápida respuesta de la ciudadanía. A tal punto que logró ya reunir 22 mil pesos para el implante.

«La música es mi vida, si no puedo volver a tocar me matan, me están sacando todo», cerró.

Para todos aquellos interesados en colaborar con Rocío, su número de cbu es 4150999718002724770028 (Rocío Anahí Saavedra Mendez).