Una periodista fue agredida por una mujer que salió a hacer ejercicios en plena cuarentena

La periodista Aylén Saibene, de Canal Siete Bahía Blanca, vivió un momento repudiable mientras trabajaba, ya que fue agredida por una señora que incumplió la cuarentena.

En su cuenta de Twitter, Aylén contó cómo sucedió todo: «Vemos con el camarógrafo una persona caminando por calles Cuyo y Alem, con ropa deportiva y una botella de agua, seguramente yendo a hacer una rutina de entrenamiento al aire libre, por estos días es algo totalmente inconcebible y hasta genera muchísima bronca».

«Decidimos con mi compañero ir a preguntarle qué hacía y por qué. Ibamos con micrófono y cámara en mano, le pregunté y lo único que hizo fue insultarnos. Gritando ustedes no son nadie. No me pueden decir nada porque no hay brote, siguió gritando y me agredió físicamente», explicó la periodista.

Y agregó: «Me agarró del brazo y me zamarreó, clavándome las uñas. A mi compañero le tiró agua en la cámara y se escapaba insultando».

Contó que hicieron la denuncia correspondiente y a las dos cuadras llegó un patrullero, aunque la mujer intentó excusarse.