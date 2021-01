Una pareja de jóvenes asegura que solo tienen sexo una vez al año: “Nunca fuimos más felices”.

“El sexo en sí hace que la anticipación y la acumulación valgan la pena. Es el mejor día del año, ¿por qué no hacerlo aún mejor?», señaló la mujer.

Juntos tuvieron a Arabella, que ahora tiene tres meses y que fue concebida el día de Navidad de 2019. «El hecho de que no estemos locos por tener sexo no nos vuelve locos», explicó.

“ Sé que suena loco, pero esto funciona para nosotros «, le relató al medio británico The Sun. «El hecho de que dejamos a un lado la Navidad por sexo nos ha hecho más fuertes como pareja, nos queremos aún más ahora. Nunca fuimos más felices. Estamos felices de besarnos y abrazarnos durante el resto del año», agregó la mujer.

«No espero que la gente entienda nuestras reglas. Estamos haciendo las cosas a nuestra manera y no nos importa lo que piensen los demás.

Nuestra relación es más fuerte por nuestro voto sexual anual y no lo haríamos de otra manera», manifestó la joven durante la entrevista.

Asimismo, él se muestra orgulloso del «compromiso y voto sexual navideño». «Jen me hace esperar, pero vale la pena», afirmó el hombre.

«Nos casaremos el día de Navidad de 2021 y, con suerte, tendremos el segundo bebé para entonces. Esperar el sexo hace que nuestra relación sea especial y sé que Jen será mi esposa. Queremos hacer nuestras propias reglas», finalizó el futuro marido.