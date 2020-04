Una mujer violó la cuarentena, mordió y le arrojó gas pimienta a tres policías

En ese momento la joven se niega a parar e identificarse manifestando que “un decreto no está por encima de la Constitución Nacional. No es estado de sitio, no me podés tocar”, y agrega: “vos la estás quebrantando. Estás violando el artículo 14, 18 y 19 de la Constitución Nacional”.

La insólita discusión quedó registrada en un video, cuando los oficiales intentan detenerla la mujer los agrede con gas pimienta, y ataca a al que tenía más cerca mordiéndole la mano y rasguñándolo.

Finalmente la joven fue aprehendida y trasladada a la Comisaría 2da de San Martín, la causa quedó en manos de la UFI Nº 6 de San Martín y el Juzgado Federal de Tres de Febrero que resolvieron imputarla por resistencia a la autoridad, lesiones e infracción del artículo 205.