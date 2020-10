Una medica pone en duda la vacuna del COVID – 19.

La doctora Pamela Más (MP 2858) sostiene que el proyecto de Ley de Vacunación Obligatoria viola tratados de bioética internacionales y la Ley de Derecho del Paciente (26.529). Además denuncia que la iniciativa permite que los laboratorios puedan obviar de contar los excipientes de la vacunas». Un artículo de la página Chequeado aclara que «es falso el posteo sobre la ley que establece la obligatoriedad, la inmunidad legal y la confidencialidad de la vacuna».

En medio de las negociaciones que el Gobierno Nacional lleva a cabo con cinco laboratorios para la llegada de una vacuna para combatir la pandemia de coronavirus, una médica bahiense alzó la voz contraria respecto a un proyecto de Ley de Vacunación Obligatoria contra el COVID-19, que sostiene que se aprobó a principio de mes en la Cámara de Diputados.

Se trata de la doctora Pamela Más (MP 2858), quien protagoniza un video que rápidamente se volvió viral, y en donde alerta que esta iniciativa «tiene puntos extremadamente graves».

«Hace dos semanas se debatió en Diputados un proyecto de Ley de Vacunación Obligatoria contra el COVID-19. Esto llamativamente los medios lo contaron el día después, por ejemplo acá en Bahía Blanca ningún medio oficial habló de este tema, pareciera que lo único que se habla es de muertos y no mucho más», dice la facultativa al inicio de su testimonio.

Según Mas, este documento que pasó a Senadores y durante el transcurso de esta semana sería votado, tiene ítems que ya fueron «denunciados por la Red Federal de Derecho a la Salud, un grupo de abogados que mandó la semana pasada un documento al Senado».

La doctora sostiene que el proyecto viola tratados de bioética internacionales (la Declaración de Helsinky) y la Ley de Derecho del Paciente (26.529), en la cual se establece «que los pacientes tienen el derecho al consentimiento informado».

Más advierte que la iniciativa contempla que «los laboratorios puedan obviar contar los excipientes de la vacunas».

«Nos pueden inyectar cualquier cosa que no lo sabemos«, agrega.

Además, la médica reclama que el Gobierno le otorgaría a los laboratorios «inmunidad legal», en caso de «algún efecto adverso propiciado por la vacuna».

«Si a mí me agarra un cáncer de acá a tres años, provocado por esa vacuna, el laboratorio no me paga sino que paga el Estado los daños. Es decir vos y yo. Esto es grave, no se está dando a conocer, al igual que las denuncias de colegas sobre posibles efectos adversos. No se están dando a conocer estas cláusulas antiéticas de la ley», remarca.

En la misma dirección, la doctora reitera que «hay una censura sistemática de todos los medios oficiales«, y considera que «está muy bien» no confiar sobre la procedencia de la vacuna contra el COVID-19

«Si se hace tan rápido una vacuna, se hace un proyecto de ley que viola tratados de bioética, uno puede dudar de lo que está pasando», añade.

Por último, Más recuerda que Perú hace una semana «le dijo no» a la firma Aztraseneca, uno de los laboratorios que trabaja en la vacuna junto a la Universidad de Oxford, en Reino Unido, y con quien también negocia nuestro país.

«Les aconsejo que, en vez de ver la cantidad de muertos, de estadísticas de los medios oficiales, se contacten con los no oficiales. Somos muchos médicos que estamos queriendo hablar pero no nos dan lugar«, concluye.

Sin embargo, una nota de Chequeado sostiene que «es falso el posteo sobre la ley que establece la obligatoriedad, la inmunidad legal y la confidencialidad de la vacuna contra el coronavirus».

En el artículo se aclara que el proyecto de Ley de vacunas contra la COVID-19 no se promulgó, sino que hasta el momento recibió media sanción de la Cámara de Diputados y aún falta el tratamiento en el Senado.

Además indica que «el texto no hace referencia a la obligatoriedad de aplicación de una futura vacuna; tampoco establece ‘inmunidad legal para los laboratorios por efectos secundarios’ sino que propone marcos jurídicos para potenciales conflictos contractuales entre el Estado y las empresas que produzcan la vacuna».

«La ‘confidencialidad’ de los componentes de la vacuna no rige ni para la ANMAT ni el Ministerio de Salud de la Nación, sino que limita la publicación de los datos tras su evaluación y aprobación», menciona Chequeado.

La publicación si bien aclara que «es real» una imagen que circuló en Facebook donde se exhibe la captura de una sesión legislativa de la Cámara de Diputados de la Nación el 7 de octubre, remarca que «la aprobación del proyecto denominado “Ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID 19” significó la obtención de la media sanción; esto significa que todavía debe pasar por la Cámara de Senadores para convertirse en ley».

«Hasta el momento, no hay ninguna vacuna contra la COVID-19 que haya sido aprobada en la Argentina por una autoridad sanitaria para su venta, suministro y aplicación de manera masiva. En este sentido, es falso que el proyecto de Ley plantee que la aplicación de una futura vacuna será obligatoria. Inclusive, tampoco está considerado que se introduzca en el Calendario Nacional de Vacunación, regulado por la Ley 27.491 de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación«, sentencia el portal.

El diputado Pablo Yedlin (Frente de Todos), autor del proyecto de ley que recibió media sanción y de la Ley 27.419, explicó a Chequeado que “se desconoce, cuando esté lista esta vacuna, si el Ministerio de Salud la considerará parte del Calendario o hará una campaña en particular sin incorporarla”.

El legislador mencionó que la propuesta “no otorga ninguna protección jurídica” a los laboratorios sino que permite la “prórroga de jurisdicción”, lo que “significa que, si hay un problema legal y si esta prórroga de jurisdicción es exigida en alguno de los contratos [entre el Estado y estas compañías], puede resolverse en los tribunales del país o la ciudad que el contrato establezca”. “Ese lugar puede no ser necesariamente la Argentina”.

«Este punto está indicado en el Artículo 2º del proyecto de Ley que habilita al Poder Ejecutivo Nacional a incluir “cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero”. La prórroga de jurisdicción es para los contratos entre el Estado y estas compañías por la venta de vacunas, no por efectos adversos que se podrían suscitar en algunas personas que se vacunen», dice la publicación.

En caso de que un ciudadano tenga intenciones de iniciar un proceso judicial contra la empresa proveedora de la vacuna está contemplado en el mismo artículo.

“En ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina, sean personas humanas o jurídicas, quienes en todos los casos conservan su derecho de acudir a los tribunales locales o federales del país por cuestiones que se susciten o deriven de la aplicación de estos contratos”, manifiesta el artículo 2.

Con relación a la confidencialidad de la vacuna, el proyecto de Ley autoriza a “incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional”, siempre y cuando éstas respeten “las leyes 27.275, de Acceso a la Información Pública, 26.529, de Derechos del Paciente, y normas concordantes, complementarias y modificatorias”.

Yedlin aseguró que el Artículo 4º del proyecto de Ley “maliciosamente se interpretó que eso significa que los argentinos se aplicarán una vacuna que nadie sabrá cómo está hecha”.

“Para que la la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) registre la vacuna y el Ministerio de Salud de la Nación la autorice, toda la fórmula estará absolutamente expuesta, las fases 1, 2 y 3 [de los ensayos clínicos], los efectos colaterales, cuáles son los menores y cuáles los peores. Inclusive el último átomo de la vacuna va a ser evaluada”, añade el diputado.

Por último, desde Chequeado subrayan que las “cláusulas de confidencialidad” establecidas en el proyecto se refieren exclusivamente a que los datos de la fórmula de la vacuna no se publiquen, en base a los acuerdos de confidencialidad del mercado internacional. Pero no rige ni para la Anmat ni el Ministerio de Salud de la Nación que estarán informados sobre la transparencia en la gestión y la evaluación técnica de la vacuna.