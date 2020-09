Una marca desvinculó a Christian Sancho y se generó polémica en las redes

El modelo se enteró de la noticia, luego de decir públicamente que apostaba por la diversidad sexual.

Tras protagonizar la portada de la revista Caras, en la cual contó que se encuentra separado y que apuesta por la diversidad sexual, Christian Sancho se encontró frente a una inesperada decisión de una marca de ropa interior que generó polémica y repudio: fue desvinculado de la empresa, de la cual fue imagen durante siete años. Dado que la noticia de su apartamiento la recibió inmediatamente después de la publicación de la revista, muchos tildaron a la compañía de lencería como homofóbica.

Pese a que sus declaraciones en Caras generaron cierto revuelo, el escándalo llegó por parte de la marca de lencería Lody, la cual anunció por redes sociales que el actor había concluido su contrato con la empresa.

«Gracias Christian Sancho por haber sido parte de nuestra imagen todos estos años. En el día de hoy finaliza nuestro contrato con el modelo. Queda terminantemente prohibido el uso de su imagen«, escribió la compañía en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Sancho habló respecto a lo sucedido con PrimiciasYa: «La verdad es que es así, fue y es todo muy raro. Estoy sorprendido y dolido con todo esto, mi contrato termina mañana, así que a partir de mañana voy a hablar«.

Luego, agregó: «Más que nada porque no me merezco enterarme de esa manera que no seguía más en la empresa, antes de finalizar mi contrato, por un comunicado en Instagram, y cuando estaba en plena negociación de renovación, ¡no lo merecemos!«.

Horas más tarde de la polémica, la marca hizo una nueva publicación intentando poner paños fríos a la situación: «Queremos informarles a nuestros clientes y público en general que el contrato que nos unía al modelo CHRISTIAN SANCHO ha finalizado por el cumplimiento del plazo pactado en su oportunidad. Es de destacar que la decisión de no renovar el contrato fue motivado por nuevos emprendimientos que ha encarado el Sr. SANCHO, al cual le auguramos el mayor de los éxitos».