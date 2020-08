Una abuela de 82 años perdió todos sus ahorros por una estafa telefónica

La supuesta nieta, le pedía todo el dinero que tenga ,por que su mamá ( hija de la víctima) estaba siendo presionada para pagar una deuda. «Me hicieron todos los pedidos , me decía que no corte el telefono y salí tres o cuatro veces para hacer todos todo lo que me pedían».

La abuela preocupada por la integridad física de su hija , reunió 59 mil dólares; 80 mil pesos y joyas, que distribuyó y como le indicó la delincuente, para llevarlas luego a los destinos pautados, las esquinas de 3 y 54 y 3 y 56.

Finalizado el plan, volvió caminando a su casa para hacer lo que le ordenaron que hiciera: esperar. Al advertir que pasaban los minutos pero nada más pasaba, la mujer llamó a los familiares que creía involucrados en el tema, pero, para su estupor, ni su nieta ni su hija estaban al tanto de una amenaza, ni tenían deudas. Tampoco, claro está, la habían contactado para pedirle ayuda.

Cuando Adela volvió a los puntos donde había dejado el dinero. Ya no estaba.