Un nene demorado por el robo a Carolina Píparo: Tiene 14 años.

Es por el hecho previo a que ella y su marido arrollaran a los motociclistas en La Plata. Todo se produjo tras siete allanamientos en una causa que tiene a seis personas identificadas. Los detalles.

La Policía Bonaerense demoró en las últimas horas a un nene de apenas 14 años de edad por el robo que en la madrugada del viernes 1 de enero pasado sufriera la diputada bonaerense Carolina Píparo en pleno centro de La Plata.

Fue tras siete allanamientos ordenados por la jueza de Garantías Marcela Garmendia –quien se negó a apartarse de la causa ante la recusación del abogado de uno de los chicos arrollados por la legisladora y su marido luego de que sucediera el hecho delictivo, en la misma madrugada de Año Nuevo–, y que tiene a seis personas identificadas por el caso.

Al chico demorado se le secuestró una motocicleta, prendas de vestir y dos cargadores, y en estos momentos los investigadores y los efectivos policiales de la DDI La Plata se encuentran buscando al resto de los implicados. Los allanamientos se realizaron en los barrios El Carmen, El Palihue y Aeropuerto.

Desde su cuenta de Twitter, la propia Píparo cruzó al ministro de Seguridad bonaerense: “Sergio Berni la Justicia acaba de detener a uno de los delincuentes que estaría implicado en el asalto a mano armada que sufrí y que usted omitió. De un hecho violento y un posterior accidente, ustedes quisieron hacer politiquería. Ministro de la vergüenza, siempre”, escribió.

.@SergioBerniArg la justicia acaba de detener a uno de los delincuentes que estaría implicado en el asalto a mano armada que sufrí y que usted omitió.

De un hecho violento y un posterior accidente, ustedes quisieron hacer politiquería. Ministro de la vergüenza, siempre. — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) January 8, 2021

En su declaración testimonial ante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, la diputada había manifestado que “el que me apunta tenía gorrita, que creo que era con visera para adelante, de cara más regordeta, contextura gordita pero chiquito, calculo que tenía entre 16 y 18 años, porque tenía cara de muy jovencito. De los otros sujetos no me acuerdo nada, todos tenían gorrita o capucha. No tenían barbijo”.

Resta informar que, por ser menor de edad, el demorado por el robo a Píparo es inimputable, y el juez de Menores decidirá cuál será su destino, si la devolución del chico a sus padres o algún instituto, y que la moto Honda Twister incautada fue robada en la noche del 31 de diciembre de 2020.