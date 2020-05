Un negocio local desmiente la lista de Valente

La empresa «Tente Pie» desmientio en su cuenta de Facebook el cierre de su empresa

INFO IMPORTANTE!!!

Lamentablemente nos vemos obligados a tener que desmentir una información que se esta viralizando por whatsApp de que nuestro local ha cerrado por efecto, creemos, de la cuarentena y deseamos informarles con orgullo y con mucha alegría, que NO es asi, dado que muchas clientas nos han preguntado con buenas intenciónes porque no veían los modelos en la vidriera y les explicabamos que no los tenemos exhibidos por que todavía, y por disposición del gobierno, no han sido anunciados los protocolos para nuestro rubro, lamentablemente, y respetando dicho pedido es que hemos decidido no tener nuestra mercaderia en la vidriera para que no se vea desmejorado por efecto de no rotación, de que se ensucie o sea alcanzado por el sol y se queme.

Les pedimos disculpas por lo extenso de la explicación pero lo hacemos porque este es un negocio familiar que nos permite poder subsistir y más en este momento de crisis tan profunda que atravesamos, no entendemos como hay «personas» que se han dedicado a difundir dicha informacion sin siquiera saber si es verdad, sabiendo la realidad y gravedad de nuestra y la situación y que estamos sin poder abrir las puertas de nuestro querido y por muchas clientas y amigas amado TentenPie.

Ayúdanos PORFAVOR a difundir entre tus contactos para que esta infamia no siga su curso e informamos que no vamos a descansar hasta encontrar a las personas que difundieron esta falsa información para que todo el peso de la ley caiga sobre ellos dado el daño y perjuicio que han cometido contra nosotros!! LAS QUEREMOS Y HAY TENTEN PARA RATO!!❤❤. Finalizó el comunicado