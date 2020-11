Un medio británico asegura que el Manchester City le «cerró las puertas» a Lio Messi.

En las últimas horas, la cadena británica Sky Sports anunció que el club Manchester City le habría cerrado las puertas al fichaje de Lionel Messi, pese a que el club inglés había sido pujante en el pasado mercado sobre la posibilidad de llevarse a La Pulga.

Según Sky Sports, a través de su periodista Semra Hunter, el City “no hará oferta por Messi”. La experta del fútbol español de la cadena detalló: “Puedo hablar con autoridad porque alguien cercano a la situación me ha indicado que el City no presentará una oferta a Messi. Basándome en la información que tengo, las puertas están cerradas para él”.

“Hay dos motivos: Messi está llegando al crepúsculo de su carrera y el Messi actual es diferente al visto en los últimos 17 años en el Barcelona. Y a nivel económico, aunque llegara libre al City, los 100 millones que cuesta por temporada a nivel salarial, no son compatibles para ningún club en la coyuntura actual, con la pandemia”, añadió Hunter.

Vale destacar que el próximo 30 de junio de 2021 Messi terminará su contrato con Barcelona. Si no renueva antes, desde el 1 de enero próximo tendrá libertad para negociar su ficha con cualquier club sin estar incumpliendo ninguna norma FIFA.

Manchester City have ended their pursuit of Barcelona forward Lionel Messi, according to Spanish football expert @SemraHunter.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 22, 2020