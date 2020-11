Un hombre violó a su hija por 11 años y fue detenido gracias a la denuncia pública.

La joven de 20 años usó su cuenta de Facebook para contar el horror que vivió durante más de la mitad de su vida. «En el año 2009 cuando cumplí 9 años , empezó el infierno de mi vida ,cerca de las 20:30hs llego mi papá Carlos ,muy ebrio del trabajo , me saco de mi pieza y me llevo a la de el agarrándome del cuello y golpeandome (piñas y patadas) . Una vez adentro me violó analmente y así lo hizo sucesivamente toda mi vida», comienza el relato.

Las violaciones, abusos físicos y maltratos que sufrió Acosta duraron 11 años: «Este hombre me maltrataba como si fuera un animal, me afeitaba las cejas y pelo mi cabellera hasta los 12 años ,esto lo volvió hacer cuando tenía 19 años .Sus golpes eran con caños de hierro ,cañas ,alambres, piñas , patadas ,me escupía, me orinaba y muchas cosas más. La mayoría del tiempo lo hacía delante de mis hermanos. Esa bestia me insultaba de la peor manera».

Denunció esta pesadilla en la Justicia y no fue escuchada: «Trate de escapar muchas veces y él me encontraba . Logre hacer una denuncia por maltrato físico y verbal y no quería volver con el ,pero me obligaron . Esa denuncia quedó en el olvido .Los maltratos y violaciones no cesaron, hasta que por fin pude escapar el 20 de julio». Hasta que pudo escapar: «Encontré a mi madre y con ella fuimos a hacer la denuncia . Las denuncias las realice el 7de abril en Famailla . En Julio por violencia de género y septiembre por abuso (violación)».

El padre de Silvina, Carlos, finalmente se encuentra con prisión preventiva, pero hasta último momento ella mostró preocupación porque «La justicia no hace nada ,me preocupan mis hermanos porque están con este depravado». La primera denuncia la realizó en la Comisaría de León Rouges, informa La Nota Tucumán. Mientras que la segunda se realizó en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) del Centro Judicial de Monteros. Al no tener una respuesta favorable, decidieron hacer público su caso.