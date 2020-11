Un hombre intentó asesinar a su ex esposa en un campo de Huanguelén

Un hombre de 49 años intentó asesinar a su ex pareja, de 41 años, en un establecimiento agropecuario sin nombre ubicado en el Cartel X del distrito, cercano a la localidad de Huanguelén.

Luego de una presunta discusión, la víctima recibió un disparo de una carabina calibre 22 en el rostro, siendo trasladada por su padre al Hospital Municipal «Lucero del Alba» de Huanguelén.

Luego de recibir las primeras atenciones médicas y dada la complejidad del cuadro, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal de Coronel Suárez donde permanece internada con pronóstico reservado.

En tanto que luego de la denuncia del padre de la víctima, la policía procedió a la aprehensión del femicida en un camino vecinal por el que circulaba en dirección a la planta urbana de dicha localidad.

El imputado se encuentra alojado en calidad de aprehendido e incomunicado en los calabozos de la Comisaría de Huanguelén y a disposición de la UFIJ 5 del Departamento Judicial Bahía Blanca que instruye actuaciones caratuladas «Femicidio en grado de tentativa».

Por último, y según consta en las actuaciones policiales a partir de testimonios familiares, se determinó que no existen antecedentes de violencia por parte del denunciado, no obstante ello, quien resulta victima ya se había intentado separar de su agresor por maltratos no judicializados.