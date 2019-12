Un hombre fue detenido por balear el auto de su ex pareja

Se trata de Hipólito Hernández, quien fue hallado por personal policial en Río Colorado. Esta persona intentó asesinar a su ex mujer, el pasado 10 de octubre, luego de una persecución vehicular a los tiros por el Barro San Martín y en la que afortunadamente no hubo personas heridas.

En las últimas horas personal policial capturó en Río Colorado a Hipólito Hernández, un sujeto buscado por la justicia y apuntado como el responsable de balear el auto de su ex pareja, meses atrás, en la esquina de Paunero y Pueyrredón.

Según lo averiguado por esta redacción, el aprehendido sería trasladado el próximo lunes hacia Bahía Blanca para comparecer en la Fiscalía N°5.

El hecho ocurrió el pasado 10 de octubre cuando la mujer se movilizaba en un Fiat Duna, y Hernández se aproximó a su vehículo, bajó la ventanilla de una Volkswagen Suran y comenzó a insultarla.

Segundos después, la víctima puso en marcha el auto y escapó del lugar, sin embargo, metros mas adelante, el violento volvió a cruzarla y la encerró con su rodado.»Veo que abre la puerta, pongo marcha atrás y veo que sale con un rifle con una mira. Y empezó a disparar», había declarado tiempo atrás la damnificada, Mariela, a Telefe Noticias.

La mujer pudo huir del lugar, pero el conductor continuó disparando desde la Suran como si fuera una cacería en plena vía pública. En una de las tantas detonaciones, destrozó uno de los vidrios laterales del auto, y por fortuna no logró impactar sobre la humanidad de su ex pareja.

La persecución culminó en un local comercial en el que trabaja el hermano de Mariela, y donde pudo accionar el botón antipánico para dar aviso a la policía. En ese lapso, Hernández efectuó dos disparos sobre el frente del comercio.

«Cada vez que había alguna discusión él me agredía y me amenazaba, me decía: ‘no vas a caminar más, voy a matar a tu familia’. No era vida», dijo la mujer a este medio.

Cabe destacar que Mariela, había revelado a Telefe Noticias que esta persona ya tenía un antecedente de intento de homicidio, el 8 de septiembre, cuando quiso apuñalarla.