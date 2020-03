Un concejal amenazó a su ex pareja: «Si quiero, te mato»

En un video viralizado por las redes, el concejal de Juntos por el Cambio en Tigre, Matías Casaretto, aparece amenazando a su ex pareja quien lo había denunciado con anterioridad por violencia de género. En las imágenes, al funcionario se lo escucha decir «si quiero, te mato».

Además, en el ataque verbal, Casaretto, luego de empujar a la mujer, dice: «Yo tampoco quiero ser tu novio. Ah, tenés miedo que te cague a piñas boluda. No voy a caer en esa, no voy a caer en esa. Mirá que miedo tenés».

El concejal, ante la difusión del video, decidió cerrar su cuenta de Twitter aunque hizo un descargo al respecto. «Debo hacer público mi profundo arrepentimiento de una reacción que, producto de un enorme estrés emocional, no se condice con mis valores ni con los que la enorme mayoría de las personas consideran apropiados», sostuvo en una de las partes del texto. «No solo no existe ninguna causa penal, si no que en ningún momento realicé actos de violencia física contra la persona que graba la discusión. Se trata de un video editado con el fin de manipular una situación de la vida privada con la finalidad de desacreditar mi persona», agregó.

Además, también hizo mención a la Ley Micaela que obliga a todos los funcionarios del Estado a recibir capacitaciones con perspectiva de género: «En última instancia quiero comunicar que la persona que yo quiero ser, es la que presentó el proyecto de implementación en Tigre de la Ley Micaela y que, de acuerdo con ella, me preparo para participar de cuanta capacitación y taller me ayude a reparar el daño que pude haber cometido y ser mejor persona, y aun mejor representante de los vecinos».