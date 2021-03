Un área de la UNS entre las 100 mejores universidades del mundo

Según el ranking QS por disciplinas -elaborado por la consultora británica Quacquarelli Symonds- la Universidad Nacional del Sur se ubicó entre las 100 mejores universidades del mundo en el campo de la ingeniería del petróleo.

Este ranking no hace referencia a carreras sino a áreas de estudio o conocimiento. Esto es así porque las carreras adquieren diversos nombres en las distintas partes del mundo. Para su calificación considera entre otros indicadores la reputación -tanto académica como entre los empleadores- que se obtiene a partir de encuestas de percepción, así como la cantidad de “papers” publicados y citados en revistas especializadas, No es posible precisar en qué lugar exacto ya que el ranking a partir del puesto 50 no lo detalla.

Por eso la UNS aparece destacada en Ingeniería de Petróleo, aunque allí no se dicta esa carrera, pero sí Ingeniería Química de la cual salen profesionales que nutren las industrias petrolera y petroquímica. El primer lugar global en este área del conocimiento fue para la Universidad Nacional de Singapur. En Argentina la UNS es la única entre las 100 mejores, sólo superada por la UBA, que se ubica en el puesto 44.

Marcelo Villar, director del Departamento de Ingeniería Química, señaló como fundamento el trabajo que esta unidad académica hace desde hace más de 50 años con la Planta Piloto de Ingeniería Química, un instituto de doble dependencia entre la casa de altos estudios y el CONICET, que forma profesionales para ese sector de la industria y desarrolla numerosos proyectos de investigación y transferencia tecnológica en ese campo.

“Hace años venimos investigando todo lo que necesitan las empresas del polo petroquímico de Bahía Blanca. Trabajamos con muchas industrias, pero entre ellas la petroquímica y la petrolera. Me alegra esta distinción, debe ser por el reconocimiento que tienen nuestros egresados en las empresas”, dijo Villar.

Jack Moran, analista de QS, dijo que para reducir esta brecha el conjunto de las universidades argentinas debiera, en la medida de lo posible, integrarse más al mundo del trabajo y el país financiar más la investigación científica. “Es importante asegurarse de que, siempre que sea posible, los estudiantes tengan acceso a experiencias de aprendizaje orientadas al trabajo. También es importante que las universidades argentinas busquen colaborar con naciones y empresas de todo el mundo en proyectos de investigación», dice Moran

«Sin embargo, para que la investigación argentina sea atractiva, es fundamental que el Conicet tenga acceso a los fondos necesarios. En nuestras clasificaciones, las naciones que más están mejorando (Singapur, Rusia, China) son aquellas cuyas universidades tienen un fuerte respaldo financiero y gasto en investigación y desarrollo”, agregó.