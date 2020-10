Un albañil lo engañó, lo acusó de un robo y está detenido: «me arruinaron la vida»

Braian Jaime está detenido hace más de tres meses y pide justicia. Lo acusan de un robo que no cometió y no le dan el derecho a defenderse. Informate Acá habló con el detenido para conocer su testimonio.

«Contraté el servicio del albañil de un muchacho que se llama Martín. Yo lo conocía, había trabajado con el y decidí darle una mano porque me dijo que necesitaba ayuda. Le dimos casi la totalidad del dinero. Queríamos expandir la casa porque es muy chica para los nenes», explicó el acusado.

Sin embargo, a la semana, comenzaron los problemas. No cumplía con los horarios, se quedaba dando vueltas, decía que iba a hacer mandados para comprar materiales. «Después me enteré que hacía. Se iba a hacer otros trabajos porque ya se había gastado la plata que le había dado», comentó.

Un día, cansado de la situación, Braian lo fue a buscar a la casa, a pedirle que termine el trabajo. «Salió a increparme, primero con un palo y después con un cuchillo. Nos agarramos a las piñas y quedó todo ahí. Después me entero que la policía me estaba buscando y me entregué», relata.

Según Martín, el albañil que había trabajado en su casa, le habían robado herramientas y una mezcladora. Y se habían llevado todo arriba de una moto. Por ese hecho, lo culpó a Martín y quedó detenido. Desde entonces, no tiene posibilidad de comprobar su inocencia.

Después de este episodio, el acusado se entera de que el Jefe de calle de la Comisaría Tercera de Ingeniero White, habría ayudado a armar una causa en su contra. «Esto es un invento. Estoy llevando la cusa a juicio para que se esclarezca todo. Me arruinó la vida. Estaba cursando peluquería para con el tiempo poner mi peluquería, trabajaba en el puerto, haciendo lo posible para progresar» y agrega, «yo tengo antecedentes. Hace 7 años que no volví a pisar una comisaria, es una etapa que quemé y maduré muchísimo».

Tiene fotos y testigos para defender su postura pero según el, «me mata tener antecedentes».