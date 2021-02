Uma necesita una medicación para tratar un trastorno derivado de su rara enfermedad

Uma Sapienza es una niña de 9 años que desde hace largo tiempo batalla contra una enfermedad poco frecuente, denominada Fiebre Mediterránea Familiar. A raíz de esta afección de base, la pequeña padece también una insuficiencia suprarrenal que requiere de una medicación especial que hoy no se encuentra en ningún laboratorio o droguería del país.

Según su madre, Sofía Pino, se trata de la hidrocortisona (Hidrotisona 10mg como nombre comercial), que ayuda a Uma a segregar hormonas esteroides que hoy su cuerpo no genera y que le permiten «enfrentarse a cualquier tipo de infección o inflamación».

Es por ello que hace un pedido especial a la comunidad para que puedan colaborar, sobre todo con aquellas personas que hayan conseguido la medicación con anterioridad y que ya no la necesiten.

Sofía manifestó que Uma ya transita por el inicio de un cuadro agudo de la insuficiencia, lo que podría derivar en síntomas de hipotensión, hipoglucemia, y dolores abdominales. En caso de agravarse, ya podría requerir de una internación y el tratamiento por vía intravenosa.

«Si hay alguien en la casa que haya usado esta medicación y ya no la necesite, que tenga un blister, no tiene que ser la caja entera, o alguien que pueda colaborar con eso y donarlo a ella sería ideal. No es que no tenga cobertura, no es que no sea accesible sino que no encuentra disponible en ningún punto del país», completó.