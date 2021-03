Tucumán: una joven denunció que fue violada en manada

La familia de la víctima contó que uno de lo involucrados, hijo de un ex intendente, les ofreció dinero para encubrir el caso.

Una joven de 23 años denunció que fue víctima de una violación grupal durante una fiesta organizada en Burruyacu, una localidad ubicada al noreste de la provincia de Tucumán. Tres hombres fueron detenidos acusados de ser los autores del ataque y el viernes la Justicia les impuso prisión preventiva por 18 días. La madre de la víctima asegura que uno de ellos intentó pagarle para encubrir el caso.

Familiares, vecinos y amigos de la víctima realizaron este domingo una marcha para exigir justicia en la plaza principal del pueblo. “Si tocan a una tocan a todos” y “Violadores” fueron algunos de los carteles que encabezaron la manifestación.

Erica, madre de la joven que denunció el abuso, participó de la marcha. “Desde que volvió de la fiesta yo la noté mal, le empezaron a aparecer moretones. Yo le preguntaba cómo estaba y ella me decía ‘estoy bien mamá, estoy bien’. Hasta que después de diez días me contó la verdad. Una de las primas la incentivó a que me diga y ahí hicimos la denuncia”, contó.

La mujer contó que uno de los detenidos es hijo de un ex intendente de la localidad y actual legislador: “En la semana vino gente a mi casa para hablar con mi hija. Le decían que no haga la denuncia, que le iban a dar mucha plata, se hacían los amigos, la querían sobornar”, denunció.

“Lo que le hicieron a mi hija no se le hace a nadie. Ella ahora está como puede, no puedo decir que está bien, la está luchando“, dijo con los ojos llenos de lágrimas.

De acuerdo a la denuncia de la víctima, el ataque se produjo el 6 de marzo. Uno de los acusados la invitó a salir y fueron a tomar una cervezas a un bar ubicado frente a la plaza principal. Luego decidieron irse a la casa de otro joven, donde se realizaba una fiesta clandestina.

La joven contó que estaba alcoholizada y decidió acostarse en una habitación. Entonces fue cuando el hombre con el que había ido entró y abusó de ella sin su consentimiento y aprovechando su estado de indefensión. Siempre según la denuncia, luego hicieron los mismo otro dos hombres.

Según publicó el diario La Gaceta, en el expediente consta lo que dijo la madre en la marcha: que uno de los acusados es hijo de un ex intendente y habría intentado pagar el silencio de la víctima. Esto impulso el reclamo social para que el caso no quede impune.

El dueño de la casa, publicó el diario tucumano, ratificó que la chica estaba alcoholizada y que había pedido acostarse en una habitación. También contó que cuando terminó la fiesta la encontró desvanecida y semidesnuda, y a su lado había un hombre que estaba abusando de ella al que echó del lugar.

“Venimos a pedir justicia, no queremos que el Estado se lleve la república por delante. No queremos que esto termine impune”, contó a TN una de las mujeres que participa de la manifestación.

“Ahora sabemos que hay tres detenidos, pero no sabemos las condiciones. Queremos que nos apoyen todos los vecinos. todas somos madres, hermanas o hijas y a cualquiera nos puede pasar”, agregó.

En ese sentido, otra de las mujeres que decidió marchar contó el motivo que la llevó hasta allí: “Las niñas no se tocan, las criaturas no se tocan. Yo soy madre, tengo hijas chicas y tengo miedo. La justicia tucumana es lenta, no actúa como corresponde y no confío en que puedan hacer nada en este caso”, expresó.

(Telefé Noticias)