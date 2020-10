Tucumán exige tener carné de conducir para usar monopatines

El incremento de la circulación de monopatines en la ciudad de Tucumán desató una polémica en la que se debate si las personas que los usan deben tener o no un carné de conducir.

Enrique Romero, director de Tránsito de la Municipalidad, sostuvo que por ley es una obligación tener una licencia de conducir especial.

“La ley 24.449 por el decreto 26/19 recategorizó las licencias de conducir e incluyó los vehículos electrónicos de 4 watt, y ahí entraron los monopatines, los triciclos y los autos electrónicos y todo vehículo que desarrolle una velocidad de 25 km/h”, explicó el funcionario

No obstante, reconoció que al no tener chapa patente hay un vacío legal porque no se puede asegurar a estos vehículos y es por eso que, en el Concejo Deliberante, avanzarán sobre este último punto.

En conclusión, la Municipalidad exige a los conductores la licencia, las medidas de protección y pretende sumar el pago de un seguro para circular.