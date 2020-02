Tucat: “Tenemos nuestra propia opinión y es que actuamos conforme a la Ley»

En Informate Acá también entrevistamos al concejal oficialista, Federico Tucat. El edil nos explicó cuál es la actitud del bloque Juntos por el Cambio, luego de las denuncias hechas por la oposición.

Inició el diálogo contando que les gustaría “tomar conocimiento de la denuncia” y explicó que: “Sorprenden los argumentos que esgrimen, contradictorios, falto de explicaciones… bajamos a escuchar para ponernos al tanto”.

Apuntó contra el Frente de Todos y dijo que “cuando les das la razón suelen estar de acuerdo y cuando no, dicen que la Justicia no es independiente”. “Tenemos nuestra propia opinión y es que actuamos conforme a la Ley, esto no reviste ninguna característica de irregularidad, sino no lo hubiésemos hecho”, mencionó.

Por último explicó que ellos no “tienen que esperar ninguna defensa” porque no tienen “ningún planteo que hacer”. Y añadió que siguen “un tanto sorprendidos”.