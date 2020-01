Trump dijo que Soleimani era odiado en Irán y «debía ser asesinado hace años»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que el general iraní Qasem Soleimani, muerto en un ataque estadounidense en Bagdad, debió haber sido asesinado «hace muchos años».

«El general Qasem Soleimani ha matado o gravemente herido a miles de estadounidenses durante un largo periodo y tramaba matar a muchos más… ¡pero fue atrapado!», escribió Trump en Twitter.

«Era directa e indirectamente responsable de la muerte de millones de personas, incluso un gran número de manifestantes dentro mismo de Irán», sostuvo.

«Aunque Irán nunca lo admitirá adecuadamente, Soleimani era odiado y temido dentro de su país», recalcó Trump.

«Debía ser asesinado hace muchos años», afirmó el presidente de Estados Unidos.

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more…but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020