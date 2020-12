Tres Arroyos: Violencia intrahospitalaria: agredieron al director de la clínica Hispano.

Un paciente con diagnóstico sospechoso de Covid19 agredió al director de la clínica Hispano durante una discusión sobre la posibilidad de permanecer alojado en ese centro de salud.

El episodio de violencia intrahospitalaria se dio días pasados en la clínica privada ubicada en la intersección de las calles Dorrego y 9 de Julio, cuando un beneficiario del servicio de salud prepago de la clínica Hispano, se resistía a la posibilidad de internarse en el área Covid del Hospital Pirovano, tal como lo establecen los protocolos fijados en común acuerdo por el Municipio y el área privada de salud de Tres Arroyos.

Según le informó a LA VOZ DEL PUEBLO el propio doctor Desperés, todo comenzó en el hall de ingreso a la clínica, donde general suelen darse este tipo de discusiones, y esta persona pedía a gritos que lo internen ahí, ya que él pagaba por ese servicio.

A pesar de los esfuerzos del personal administrativo para hacerle entender la situación determinada por los protocolos, éste pedía (siempre a los gritos) ser recibido por el director de la clínica.

Dr. Desperés, director de la Clínica Hispano Argentina (archivo)

Ante tal situación, Desperés aceptó recibirlo en su despacho, donde el paciente lo tomó del cuello para exigirle un espacio en la clínica. “Hice la denuncia porque me amenazó y debía hacer algo. Se trataba de una persona que estaba muy sacada y quise evitar que esto pase a mayores “, explicó el facultativo, antes de remarcar que “todo quedó ahí” y no piensa instar la acción penal. “Simplemente le comuniqué la situación a la policía porque no podemos permitir que alguien ande por la vida comportándose de esa manera”, agregó.

Al mismo tiempo, Desperés recordó que, al momento del reclamo, se trataba de un paciente sospechoso de Covid19 cuyo diagnóstico, entregado al día siguiente, dio negativo. No obstante, de manera preventiva, él mismo debió aislarse a raíz del contacto estrecho que significó la agresión.

Por otra parte, el director de la clínica remarcó que el lugar para la internación de pacientes con Covid19 de Tres Arroyos es el Hospital Pirovano y que, en la actualidad, no hay pacientes contagiados en la clínica Hispano.