Tres Arroyos: Tres perros sueltos atacaron a una mujer embarazada y sus hijos

“Entretenidos mordiéndome”

Después de haber sido atendida en el Hospital Pirovano, Brenda recordó en el diálogo con LA VOZ DEL PUEBLO cómo logró pedir ayuda mientras los perros estaban “entretenidos” mordiéndola. “Cuando veo que los perros estaban entretenidos mordiéndome a mí, le dije a ella (por la nena) que pida ayuda y empezó a gritar. Entonces la gente salió a la calle y yo me arrastré hasta la esquina. Un vecino incluso los encaró (a los perros) y lo mordieron a él también. Hasta que otro empezó a tirar tiros al aire y todo terminó”.

Tras eso y después de recibir atención médica, Brenda comentó que, “fuimos a la comisaría porque el doctor me dijo que tenía que hacer la denuncia, pero en la comisaría me dijeron que no era el lugar, que tenía que ir a la Secretaría de Seguridad. Mañana (por hoy) voy” y agregó, “la saqué barata, fue una desgracia con suerte. La culpa no la tiene el animal, porque si vos un tenés un perro lo tenés que educar. El dueño de los perros nunca vino, no se fijó cómo estaba, si había perdido el embarazo, yo perdí mi celular y mi billetera”, concluyó.

En Cascallares

Otro episodio con un perro suelto se registró en Cascallares. En esta oportunidad, se trata de un perro de raza Pitbull que, según trascendió, le provocó graves heridas a otro animal que también se hallaba suelto.

Desde la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Tres Arroyos adelantaron que hoy estaba previsto realizar las respectivas constataciones de domicilio para intimar a los propietarios a que los ingresen a una propiedad, como así también, en el caso de los perros de Tres Arroyos, efectuar un control de profilaxis antirrábico por diez días por parte de un veterinario municipal.