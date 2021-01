Toque de queda sanitario | Kicillof encabeza reunión clave y otras provincias avanzan con restricciones: qué dicen los especialistas.

El aumento de casos por coronavirus y las imágenes de la Policía en Pinamar encendieron todas las alarmas en la Provincia. La posibilidad de que se instale un toque de queda sanitario en la Costa Atlántica preocupa a los intendentes que buscaban reactivar la economía que se frenó desde el mes de marzo. En medio de los rumores por posibles restricciones, Axel Kicillof se reunirá mañana martes con los jefes comunales, mientras que La Pampa y Chaco ya tomaron cartas en el asunto. «Si las reuniones se hacen igual en las casas no va a tener mucho efecto», advirtió uno de los especialistas consultados por A24.com.

Según confirmaron a este medio, el gobernador bonaerense convocó a los intendentes de destinos turísticos a una reunión en el Centro Cultural de San Bernardo, a partir de las 10, a la que arribará con el ministro de Producción, Augusto Costa; y el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, entre otros funcionarios. El resto de los jefes comunales participarán por videoconferencia.

Desde el Partido de la Costa, donde Cristian Cardozo será anfitrión, desmintieron a A24.com que se maneje la posibilidad de «cerrar la temporada». Incluso, aclararon que en la Provincia son uno de los distritos «con más baja cantidad de contagio» cada 100 mil habitantes, pese a que durante el mes de diciembre fueron el destino «más elegido por todo el país».

«Estamos apostando mucho a la responsabilidad social lo que pasa es que nunca es del 100 %. Podría pasar (implementar un toque de queda). Nosotros tenemos un sistema de fase habilitado en la provincia y lo hemos dejado siempre vigente pensando en que podía llegar a suceder si había rebrotes en algún lugar y tenemos que tomar restricciones mayores, una cuarentena como se vio al principio de todo sería un último recurso», advirtió Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense, en la previa a la reunión.

Los intendentes que ya rechazaron la implementación fueron Guillermo Montenegro de Mar del Plata, y Martín Yeza de Pinamar. «No veo posibilidad de que nosotros les digamos a los jóvenes se queden viendo Netflix en la casa», respondió al respecto el exministro de Seguridad porteño.

«Las prohibiciones no van a mejorar la situación epidemiológica. Al contrario, las reuniones se van a hacer en espacios cerrados, lo que va a empeorar todo», sumó Yeza. Escéptico por los resultados que se obtendrán de la reunión que encabezará Kicillof, Jorge Macri protestó por el «estilo» que mantiene el gobernador bonaerense.

«Hay que confiar en los intendentes. Mañana hay una videoconferencia donde el gobernador nos informa y nos consulta poco, es muy unidireccional. Me gustaría alguien que conozca la provincia y conozca el trabajo de los intendentes», reclamó el alcalde de Vicente López, en diálogo con Mauro Viale.

¿Sirve un toque de queda sanitario?

Más allá de las medidas que puedan tomar desde el Gobierno, los especialistas señalan que la baja en los contagios está relacionada con el cumplimiento de las normas y las medidas de prevención, en especial en los jóvenes donde se registró el mayor aumento de contagios.

«¿Hace falta explicar que no hay que compartir el mate, estar sin tapabocas, a menos de 2 metros y lavarse las manos?», reflexionó Jorge Aliaga, asesor del gobernador bonaerense, en diálogo con A24.com. «Lo que cambian los contagios no son las medidas, si no si se cumplen», agregó.

«El incremento de casos está dado por los jóvenes, las reuniones, las zonas de la costa y las manifestaciones; y donde se ven más contagios es entre los 20 y 35 años. Lo que hay que tratar de hacer es persuadirlos de que si no cumplen con las medidas de prevención, como se está dando, se tendrán que interrumpir las salidas y cerrar más tempranamente los bares, por ejemplo”, afirmó el infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), Ricardo Teijeiro (M.N. 58065).

Lautaro de Vedia, ex presidente de la SADI e infectólogo del Hospital Muñiz (MN 70.640), destacó que «más allá del número de contagios en aumento, estamos viendo muchos casos leves en chicos jóvenes. Se habla del toque sanitario y puede ser, pero hay que tomar medidas porque hay muchos casos«.

En ese sentido, Aliaga explicó que estos toques de queda buscan «evitar reuniones en lugares cerrados. Con esto no se frena toda la actividad económica, sino que se perjudica la parte recreativa nocturna. De todos modos, si bajan o no los contagios dependerá de cuán efectivo sea ese cierre, porque si las reuniones se hacen igual en las casas no va a tener mucho efecto”.

Según señaló, pese a que el aumento de los casos se registra a nivel nacional, en un primer momento estas medidas deberían centrarse «en el AMBA y en los lugares de veraneo, porque si había mucha gente contagiada en esta zona y se van a la costa, llevan los contagios y siguen contagiando allá. Ya pasó en el interior de la provincia durante el fin de semana largo del 8 de diciembre«.

En ese tono, Tejeiro destacó que estas «son las primeras medidas que hay que tener en cuenta». «Nosotros tenemos que ir transitando y viendo qué respuesta tenemos antes de avanzar con las más estrictas que ya sabemos que la sociedad las rechaza«, concluyó el infectólogo.

Los casos de La Pampa y Chaco

En el territorio gobernado por Jorge Capitanich comenzarán a regir medidas restrictivas a partir de este martes 5 hasta el 21 de enero. En concreto, habrá una alarma sanitaria entre las 0 y las 6, momento en que quedarán prohibidos los desplazamientos y la circulación de bienes y personas. Habrá una excepción de jueves a domingos, donde estará habilitado el funcionamiento de bares y restaurantes hasta las 02 horas.

En La Pampa el gobernador Sergio Ziliotto decidió prohibir la circulación de personas entre la 1 de la mañana y las 6:30. Además, se mantiene la suspensión de encuentros sociales, una medida que habían tomado días atrás. Por último, todas las actividades que se realicen finalizarán a la medianoche, salvo la atención de los locales gastronómicos, que estarán abiertos hasta las 0:30.